Formation Metals nimmt Jagd auf 3 Millionen Unzen Gold auf

Anzeige / Werbung Genehmigungsprozess für erstes Bohrprogramm bereits angestoßen Formation Metals (WKN A3D492 / CSE FOMO) hat Anfang des Jahres das Goldprojekt N2 in Québec erworben, auf dem bereits große Goldgesellschaften wie Wallbridge Mining und Agnico Eagle Explorationsarbeiten durchgeführt hatten. Dabei wurde bereits eine historische, also nicht heutigen Standards entsprechende, Ressource von fast 900.000 Unzen Gold nachgewiesen. Die will Formation jetzt deutlich ausweiten - und leitet die nächsten Schritte ein! Nachdem das Unternehmen nun den äußerst umfangreichen Datenschatz gesichtet und bewertet hat, den die ehemaligen Betreiber des Projekts hinterlassen haben, geht es jetzt daran, ein erstes eigenes Bohrprogramm auf dem vielversprechenden Projekt durchzuführen, das im berühmten Casa Berardi-Trend liegt, in dem zahlreiche Goldlagerstätten mit jeweils mehreren Millionen Unzen Gold zu finden sind. Erste Bohrungen von 5.000 Metern Länge geplant Formation plant zunächst mit Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 5.000 Metern auf dem Gelände, das sich über 87 Claims mit einer Gesamtfläche von rund 4.400 Hektar in der Region Abitibi erstreckt. Die historische Ressource von 877.000 Unzen Gold besteht dabei aus 18,2 Mio. Tonnen bei 1,48 g/t Gold (~810.000 Unzen Gold) verteilt auf vier Zonen namens (A, East, RJ-East und Central) sowie 243.000 Tonnen bei 7,82 g/t Gold (~67.000 Unzen Gold) in der RJ Zone. Es gibt laut dem Unternehmen insgesamt sechs primäre goldhaltige mineralisierte Zonen, die entlang des Streichens und in der Tiefe erweitert werden können - und damit bereits jetzt reichlich Expansionspotenzial. Damit nicht genug ergaben die Kompilierungs- und geophysikalischen Arbeiten von Balmoral Resources (jetzt Wallbridge Mining) von 2010 bis 2018 zahlreiche Ziele, die noch nie mit Diamantbohrungen untersucht wurden und damit ebenfalls das Potenzial für weitere Unzen Gold aufweisen… Zunächst zwei Ziele im Fokus Laut CEO Deepak Varshney will sich Formation Metals mit den ersten eigenen Bohrungen auf N2 zunächst auf zwei Zonen konzentrieren. Dazu gehört die A-Zone, die eine nahe der Oberfläche liegenden, sehr durchgängige historische Goldlagerstätte mit geringen Abweichungen aufweist sowie zahlreiche, unterbrochene und aufeinanderfolgende goldhaltigen Abschnitte enthält. Hier stießen 84% der historischen Bohrungen auf Gold mit Gehalten von bis zu 1,7 g/t Gold über 35 Meter! Und erst rund 35% der Streichlänge wurden überhaupt mit Bohrungen getestet. Was bedeutet, dass noch 3,1 Kilometer (!) für Erweiterungen der Mineralisierung offen sind! Weitere Bohrungen will Formation auf der RJ-Zone durchführen, in der historische Bohrlöcher bis zu 51 g/t Gold über 0,8 Meter erbrachten. Zuletzt hatte Agnico Eagle dort 2008 Bohrungen niedergebracht und damit die Zone erweitert. Genehmigungsprozess angestoßen Damit Formation die eigenen Bohrungen nun so schnell wie möglich aufnehmen kann, hat man jetzt den Genehmigungsprozess angestoßen. Dazu hat man bereits Gespräche mit den betroffenen First Nations sowie Regierungsvertretern aufgenommen. Ziel ist es, die ersten eigenen Bohrungen auf N2 im Juni zu starten! Dazu erklärte Formation CEO Deepak Varshney: "Das Jahr 2025 hat für Formation Metals mit dem Abschluss einer Optionsvereinbarung zum Erwerb des Goldgrundstücks N2 von Wallbridge Mining außergewöhnlich gut begonnen. Mit einem bestätigten Goldsystem, das eine historische Goldressource von fast 900.000 Unzen enthält, und mehreren Gebieten mit erheblichem Explorationspotenzial für die Entdeckung neuer Goldlagerstätten ist N2 gut positioniert, um durch systematische Explorationsarbeiten mit dem Bohrer zu expandieren." Er fuhr fort: "Unser erstes Programm wird sich darauf konzentrieren, auf den Erfolgen unserer Vorgänger aufzubauen. Die Bohrentdeckungen, die Agnico Eagle und Cypress nach der ersten historischen Ressourcenschätzung gemacht haben, zeigen das Erweiterungspotenzial bei N2. Angesichts des Goldpreises von 3.400 $, der fast fünfmal so hoch ist wie der Preis im Jahr 2008, als Agnico das Projekt zuletzt erbohrte, glauben wir, dass der Zeitpunkt für eine oberflächennahe Lagerstätte mit mehreren Millionen Unzen in einem sicheren Gebiet wie Quebec perfekt ist. Wir sehen bei N2 das Potenzial für mehr als 3 Millionen Unzen Gold, und dieses 5.000 Meter lange Bohrprogramm markiert den Beginn der Verfolgung dieses Ziels durch Formation." Fazit: Wir können uns den Worten von CEO Varshney nur anschließen! Der Zeitpunkt könnte kaum günstiger sein, um ein fortgeschrittenes Projekt wie N2, das ja bereits über signifikante - wenn auch historische - Ressourcen verfügt, mit Bohrungen weiter zu erschließen. Das ambitionierte Ziel von 3 Mio. Unzen Gold könnte bei einem Goldpreis, der jetzt sogar auf 3.500 USD zustrebt, die Fantasie der Anleger beflügeln - insbesondere natürlich, wenn die schon die ersten Bohrungen von Erfolg gekrönt wären. Natürlich birgt wie bei anderen solchen Firmen auch die Exploration hohe Risiken, das ist die Natur des Geschäfts. Dem stehen aber - und unserer Ansicht nach insbesondere bei Formation - auch hohe Chancen gegenüber. Wir bleiben auf jeden Fall dran! 