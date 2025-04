NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni stieg auf 67,27 US-Dollar. Das waren 1,01 Dollar mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Mai stieg um 97 Cent auf 64,05 Dollar.

Die Ölpreise erholten sich so von den Verlusten am Vortag. Erwägungen der amerikanischen Regierung, die Entlassung von US-Notenbankchef Jerome Powell zu betreiben, sorgten für Verunsicherung. US-Präsident Donald Trump forderte Zinssenkungen von Powell. Am Freitag hatte Kevin Hassett, Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats der USA, gesagt, der Präsident prüfe, ob er in der Lage sei, Powell zu entlassen. Eine Entlassung Powells könnte das Vertrauen in den Dollar und die US-Wirtschaft unterminieren.

Die Verunsicherung dürfte angesichts des weiter schwelenden Zollkonfliktes hoch bleiben. Dies dürfte die Wirtschaftsentwicklung weltweit belasten und damit auch die Nachfrage nach Rohöl./jsl/la/mis