München (ots) -Auch die magische 11. Staffel von "Wer weiß denn sowas?" konnte bei der Zuschauergunst im Vergleich zum Vorjahr zulegen. Die Sendung mit Moderator Kai Pflaume und den Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Elton erreichte in der zu Ende gehenden Saison durchschnittlich einen Bestwert von 20,2 % Marktanteil (Daten bis einschließlich 17. April 2025). Damit konnte der Vorjahreswert (Vorjahrs-Staffel: 19,6 Prozent) sogar noch leicht übertroffen werden. Bei den 20- bis 59-Jährigen erreichte "Wer weiß denn sowas?" mit einem Marktanteil von durchschnittlich 14,6 % MA einen Bestwert in dieser Zielgruppe (Vorjahres-Staffel: 13,9 % Prozent).Auch in der Mediathek ist das Format stark nachgefragt und erreichte in dieser Staffel bisher über 8 Mio. Abrufe.Seit dem 7. Oktober 2024 liefen 130 neue Folgen des so erfolgreichen werktäglichen Wissensquiz mit 260 prominenten Ratefüchsen, die sich mit ihren Teamkapitänen den Kopf über die möglichst richtige Antwort zerbrochen haben: Zum letzten Wetteifer vor der Sommerpause treffen am Dienstag, 22. April, um 18:00 Uhr Josefine Preuß und Patrick Kalupa zum Ratespaß.Christoph Schmidt, Geschäftsführer ARD Vorabend:"Dank an Kai und das Team von 'Wer weiß denn sowas' für diese großartige Staffel. Ihr habt mit fantastischen Gästen und witzigen Fragen beste Unterhaltung in der ARD geboten. Ich freue mich auf die Jubiläumsstaffel im Herbst! Und, lieber Elton, Dir ganz besonderen Dank für die großartige Zeit und alles Gute für die Zukunft - Du bleibst ein gern gesehener Gast!""Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Um uns allen den Abschied zu versüßen, gibt es noch eine XXL-Ausgabe in dieser Staffel von "Wer weiß denn sowas?" am Samstag, 26. April, ab 20:15 Uhr im Ersten.Am Mittwoch, 23. April 2025, um 18:00 Uhr meldet sich "Gefragt - Gejagt" mit Alexander Bommes zurück.