© Foto: Andrea Ronchini - Pacific Press

Trumps Politik stelle ein wachsendes Risiko für die Weltwirtschaft und damit auch für US-Banken dar, meint Marc Rubinstein. Eine Rezession sei modellierbar, Trumps Politik bleibe unberechenbar.Die großen US-Banken geben sich angesichts der wachsenden Rezessionsängste in den USA betont gelassen. Doch Marc Rubinstein, ehemaliger Hedgefonds-Manager und Autor des Finanznewsletters Net Interest, sieht in seiner aktuellen Kolumne für Bloomberg Opinion mehr als nur einen normalen Konjunkturabschwung am Horizont. "US-Banken können mit einer schwachen Wirtschaft umgehen", schreibt Rubinstein - aber: "Stresstests erfassen womöglich nicht das gesamte Risiko, das eine Trump-Regierung mit sich …