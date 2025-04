Ethereum Prognose: Kommt nach der Quartalspleite die große Wende?

Ethereum beendete das erste Quartal 2025 mit einem Minus von 45 Prozent und kappte damit rund 170 Milliarden US-Dollar an Börsenwert. Der Preisversuch über 1.880 US-Dollar blieb nur kurz bestehen; bei 1.955 US-Dollar stoppte der Vorstoß. Seitdem taumlet ETH wieder unter 1.850 US-Dollar. Auf dem Stunden-Chart lagen die Notierungen unter dem 100-SMA, die Trendlinie bei 1.865 US-Dollar war gebrochen worden. Kurzfristig gelten 1.850 US-Dollar und 1.865 US-Dollar als erste Hürden, erst oberhalb von 1.920 US-Dollar verändert sich das Bild deutlich.

"Krypto Trading und Investing" mit Ethereum Analyse, Quelle: https://www.youtube.com/

Gebremstes Netzwerk und sinkende Gebühren

Die On-Chain-Aktivität schwächte sich weiter ab. Das Gebührenaufkommen schrumpfte von 142 Millionen US-Dollar im Januar auf 21 Millionen US-Dollar im März. Gleichzeitig fiel die Burn-Rate auf den niedrigsten Stand seit August 2020: Laut Ultrasound Money wurden zuletzt nur 53 ETH am Tag vernichtet, das Gesamtangebot wuchs seit dem EIP-1559-Upgrade um drei Prozent. Währenddessen verloren börsengehandelte Ethereum-Produkte im März 403 Millionen US-Dollar an Kapital. Standard Chartered kürzte das Jahresendziel für ETH von 10.000 US-Dollar auf 4.000 US-Dollar und verwies auf den Wettbewerb der Layer-2-Netze mit geringeren Gebühren.

Obwohl Ethereum im März mit 64 Milliarden US-Dollar Spot-Volumen wieder an die Spitze der DEX-Rangliste zurückgekehrt war, lässt das Gesamtinteresse nach. Das gesamte DEX-Volumen stagnierte bei 85 Milliarden US-Dollar, das Total Value Locked rutschte von 67 Milliarden US-Dollar auf 49 Milliarden US-Dollar. Futures-Prämien blieben unter dem neutralen Schwellenwert von 5 Prozent, was auf verhaltene Profi-Trader hindeutet.

Langfristig stützt die Führungsrolle im Bereich Real-World-Asset-Tokenisierung mit einem Marktanteil von 54 Prozent - rund fünf Milliarden US-Dollar an tokenisierten Vermögenswerten. Sollten in den kommenden Monaten Staking-fähige ETFs genehmigt werden oder die erwarteten Zinssenkungen früher greifen, könnte sich der Nachteil gegenüber Bitcoin drehen.

Nur im Bärenmarkt war Ethereum so schlecht, Quelle: https://www.coinglass.com/today

Bis dahin dominieren jedoch Vorsicht und das Risiko weiterer Tiefs, zumal Chart-Analysen eine mögliche Etappe unter 1.400 US-Dollar skizzieren.

SUBBD-Presale lockt trotz Marktunsicherheit

Die gedämpfte Stimmung verleitet viele zur Suche nach neuen Chancen. Genau hier punktet ein neues Projekt namens SUBBD, ein AI-Krypto-Projekt für die Creator-Economy. Der Presale sammelte bereits fast 220.000 US-Dollar ein, der Token kostet aktuell 0,055225 US-Dollar. SUBBD verlangt zwar wie große Plattformen eine Gebühr von 20 Prozent, eliminiert jedoch versteckte Kosten: KI-gestützte Management-Tools ersetzen teure Agenturen, die oft bis zu 40 Prozent vom Umsatz abzweigen.

KI Übernimmt die Content erstellung, Quelle: https://subbdtoken.com/de

Laut Projektschätzung könnten Content-Creators dadurch bis 2035 rund zehn Milliarden US-Dollar einsparen. Zusätzlich winken bei Anlege in das Projekt Staking-Rewards von 20 Prozent jährlich, XP-Belohnungen sowie früher Zugang zu Features wie dem SUBBD AI Personal Assistant. Während Ethereum weiter um technische Bestätigungen ringt, zeigt SUBBD, wie sich Krypto- und KI-Synergien nutzen lassen, um Einkünfte zu steigern und Fans stärker einzubinden. Frühe Unterstützer sichern sich so nicht nur vergünstigte Token, sondern auch einen Platz in einem wachsenden Ökosystem, das die Creator-Economy neu aufstellt.

Hier direkt zum Presale.

