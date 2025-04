Die schwer gebeutelte Aktie von Novo Nordisk sendet am Dienstag ein Lebenszeichen. Der Pharma-Riese gibt bekannt, bei der US-Aufsicht die Zulassung für seine Abnehmpille beantragt zu haben. Ende letzter Woche hatte der größte Konkurrent Daten zu einem solchen Medikament vorgelegt und die Papiere der Dänen belastet. Fast drei Prozent legte die Novo Nordisk-Aktie im Xetra-Handel am Dienstagmorgen nach Ostern zwischenzeitlich zu. Für die positive Stimmung nach drei Verlusttagen in Folge sorgten die ...

