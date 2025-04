FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag nach den Osterfeiertagen weiter zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg gegen Mittag um 0,22 Prozent auf 131,78 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,45 Prozent.

Die Bundesanleihen bauten damit ihre jüngsten Gewinne etwas aus. Am Gründonnerstag hatte die Europäische Zentralbank inmitten der Zollturbulenzen zum siebten Mal seit Juni die Leitzinsen gesenkt. Aktuell stützt vor allem die Aussicht auf weitere Zinssenkungen in der Eurozone die Kurse.

Gleichwohl bleibe das Umfeld weiterhin von hoher Unsicherheit geprägt und liefere damit insgesamt alles andere als ein leichtes Unterfangen für die geldpolitischen Entscheidungsträger, schrieb Analyst Christian Arnold von der DZ Bank. Dies habe Fed-Chef Jerome Powell mit seinen jüngsten Aussagen beim Economic Club of Chicago untermauert, wobei er - ausgehend von zunehmenden Handelsfriktionen - davor gewarnt habe, dass diese gleichermaßen Aufwärtsrisiken für die Inflation als auch die Arbeitslosigkeit mit sich bringen würden. Dadurch signalisierte Powell Arnold zufolge abermals die Fortsetzung einer abwartenden Haltung.

US-Präsident Donald Trump hat sich derweil mehrfach über die Weigerung der Fed beschwert, die Zinsen zu senken. Am Freitag hatte Kevin Hassett, Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats der USA, gesagt, der Präsident prüfe, ob er in der Lage sei, Powell zu entlassen.

Die Unabhängigkeit der Zentralbanken von politischen Einflüssen sei wirklich wichtig für deren Arbeit, betonte Chicagos Fed-Präsident Austan Goolsbee in einer Reaktion am Sonntag. Am Montag legte Trump nach und schrieb auf Truth Social, "praktisch" gebe es keine Inflation. Es sei Zeit für "präventive Senkungen" des Leitzinses. Trumps jüngster Angriff auf die US-Notenbank hat die US-Staatsanleihen zuletzt belastet./la/jsl/jha