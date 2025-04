Bonn (ots) -Anlässlich des Welttages des Buches hat die UNO-Flüchtlingshilfe Tipps für Kinder- und Jugendbücher zu den Themen Krieg und Flucht zusammengestellt. Zwei dieser Buchtipps, eines davon aktuell für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert, stellen wir Ihnen hier vor."Heutzutage werden Informationen oft schnell und oberflächlich konsumiert. Bücher ermöglichen es, sich grundlegender und reflektierter mit schwierigen Themen und unterschiedlichen Perspektiven auseinanderzusetzen. Das ist besonders für Jugendliche wichtig, die die Welt um sie herum besser verstehen wollen", so der Nationale Direktor der UNO-Flüchtlingshilfe, Peter Ruhenstroth-Bauer.Kinder und Jugendliche hören jeden Tag in den Medien und in Gesprächen von Krieg, Gewalt und Flucht. Gleichzeitig leben sie in einem Alltag, der weit entfernt ist von diesen Realitäten. Das Eintauchen in Geschichten ermöglicht es, Verständnis für Menschen zu entwickeln, die in fremden Lebensrealitäten leben. Gleichzeitig entwickelt sich das Interesse für die Hintergründe.- Für den Jugendliteraturpreis nominiert "Elektrizität und Himmelsfische" (ab 14 Jahren)Das Buch "Von Elektrizität und Himmelsfischen" erzählt in ungewöhnlicher Weise von der Flucht einer Familie durch ein Kriegsgebiet. Im Auto des Großvaters eingepfercht, das mit dem Hab und Gut der Familie vollgestopft ist, schreibt die 14-jährige Marzia von den Erlebnissen der Flucht. Die Stationen der Flucht und die Gedanken Marzias folgen bruchstückhaft und grotesk aufeinander. Der Blickwinkel der Teenagerin verzerrt die Wirklichkeit.Eine beeindruckende und vielschichtige Erzählung - die man nicht so schnell vergisst.https://ots.de/uSB5vP- Graphic Novel "9603 Kilometer" über die Flucht aus Afghanistan (ab 16 Jahren)"9603 Kilometer" von Stéphane Marchetti und Cyrille Pomés ist eine düstere und gnadenlose Erzählung der Erlebnisse, die zwei junge Flüchtlinge aus Afghanistan jeden Tag auf ihrer Suche nach Sicherheit und einem Neuanfang erleben müssen. Der Autor hat für die Geschichte viele Gespräche mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen geführt, um eine möglichst wahrheitsgetreue Darstellung der unmenschlichen Lebensumstände zu geben.Die Graphic Novel ist bedrückend, dennoch ist es eine empfehlenswerte Lektüre, denn sie zeigt nachdrücklich die Dringlichkeit von Hilfsangeboten besonders für junge Flüchtlinge.https://ots.de/YUgNwYAuf der Webseite finden Sie viele weitere Buchempfehlungen:www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/buchempfehlungenPressekontakt:Marius Tünte, Tel. 0228-90 90 86-47,marius.tuente@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63012/6017175