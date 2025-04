Köln (ots) -Auch dieses Jahr zeichnet der CIVIS CINEMA AWARD europäische Filmproduktionen im deutschen Kino zu den Themen Migration, Integration, kulturelle Vielfalt und - verbunden damit - gesellschaftlicher Zusammenhalt und Demokratie aus. Das Publikum kann über fünf Filme abstimmen.Unter civiskinopreis.eu stehen ab sofort bis zum 27. April zur Auswahl:Alter weißer MannSimon Verhoeven (Wiedemann & Berg Filmproduktion | LEONINE Distribution)Link (https://civiskinopreis.eu/abstimmen-alter-weisser-mann/)Das LichtTom Tykwer (X Filme Creative Pool | X Verleih)Link (https://civiskinopreis.eu/abstimmen-das-licht/)RiefenstahlAndres Veiel (Vincent Productions | Majestic Filmverleih)Link (https://civiskinopreis.eu/abstimmen-riefenstahl/)Die Saat des heiligen FeigenbaumsMohammad Rasoulof (Run Way Pictures, Parallel 45 | Alamode Filmverleih)Link (https://civiskinopreis.eu/abstimmen-die-saat-des-heiligen-feigenbaums/)Die SchattenjägerJonathan Millet (Films Grand Huit | IMMERGUTEFILME Filmdistribution)Link (https://civiskinopreis.eu/abstimmen-die-schattenjaeger/)September 5: The Day Terror Went LiveTim Fehlbaum (BerghausWöbke Filmproduktion, Projected Picture Works | Constantin Film Verleih)Link (https://civiskinopreis.eu/abstimmen-september-5/)Unter den Teilnehmer:innen des Publikumsvotings verlost CIVIS attraktive Preise (https://civiskinopreis.eu/gewinne/).Der Gewinner/die Gewinnerin des CIVIS CINEMA AWARD wird während der Aufzeichnung des CIVIS Medienpreises 2025 bekannt gegeben. Die Preisverleihung wird im Rahmen der re:publica 25 in Berlin stattfinden. Sie ist für Montag, 26. Mai 2025, geplant und wird per Livestream (https://www.civismedia.eu/) direkt übertragen. In der ARD Mediathek ist die CIVIS Preisverleihung ab dem 28. Mai 2025 zu sehen. Die ARD/Das Erste strahlt sie am Donnerstag, 29. Mai 2025, um 00:05 Uhr aus.Mit dem CIVIS CINEMA AWARD möchte die CIVIS Medienstiftung gemeinsam mit ihren Partnern ein publikumswirksames Zeichen setzen: für Integration, Teilhabe und kulturelle Vielfalt - gegen Rassismus und Diskriminierung.Der CIVIS CINEMA AWARD wird von der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD/Das Erste), der VFF - Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten, der Allianz Deutscher Produzenten - Film und Fernsehen, dem Deutschlandradio, ARTE, 3sat, phoenix, der Freudenberg Stiftung, der WDR mediagroup und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt.Folgen Sie CIVIS auf Facebook (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcivismediaprize&data=05%7C02%7CLuca.Schulz%40civismedia.eu%7Cb1d5b6fcf56247b54b1708dd7cc088d6%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C638803888632956147%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=HXxta%2BRgdEW%2FkbHKi%2Fb96G6F%2BzmnsK3kvmnor3Sc6W4%3D&reserved=0) | Instagram (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fcivis_medienstiftung%2F&data=05%7C02%7CLuca.Schulz%40civismedia.eu%7Cb1d5b6fcf56247b54b1708dd7cc088d6%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C638803888632982960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ItbFFnM8CDmChs3ilWaKQWs2aJ%2Fr9fG8PglAl4OG4y0%3D&reserved=0) | LinkedIn (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcivis-medienstiftung%2F&data=05%7C02%7CLuca.Schulz%40civismedia.eu%7Cb1d5b6fcf56247b54b1708dd7cc088d6%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C638803888632998260%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=oLRFVjUbXh9xHmSbYRM4fD8EQY2Cw5y%2F9fapF0kblgg%3D&reserved=0) | YouTube (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%40civis_media&data=05%7C02%7CLuca.Schulz%40civismedia.eu%7Cb1d5b6fcf56247b54b1708dd7cc088d6%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C638803888633017848%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=PpvGwaMm8ljshXgCJI5qc7gAJTK5NeBkKzkdfkb0Nyg%3D&reserved=0)civismedia.eucivis2025Pressekontakt:CIVIS Medienstiftungfür Integration und kulturelle Vielfalt in EuropaFerdos Forudastan+49 221 2775870 | info@civismedia.euOriginal-Content von: CIVIS Medienstiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60510/6017165