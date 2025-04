NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola von 74 auf 78 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Hafen in einem Sturm" sei der Softdrink-Hersteller, schrieb Analystin Andrea Teixeira in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April. Sie kappte ihre Schätzungen zwar wegen des schwächeren Konsumumfelds in den USA, der Effekt wurde durch den niedrigeren Dollar aber fast gänzlich kompensiert. Das Ergebnis je Aktie erwartet sie für das erste Quartal nun bei 0,70 Dollar./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 18:59 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2025 / 00:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US1912161007