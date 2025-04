SHENZHEN, China (IT-Times) - BYD hat eine Kooperation mit dem saudischen Energiekonzern Saudi Aramco bekannt gegeben, um Innovationen für erneuerbare Energien zu schaffen. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) und Saudi Aramco kündigten am 21. April 2025 an, eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung...

