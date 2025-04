Leipzig (ots) -Welche Probleme hat die Thüringer Landesregierung schon erfolgreich gelöst? Was sind die Hauptkritikpunkte an ihrer bisherigen Arbeit? Welche Spielräume hat eine Landesregierung überhaupt? Diese und andere Fragen diskutieren interessierte Bürgerinnen und Bürger, Gewerkschaftsvertreter sowie politisch und wirtschaftlich Verantwortliche mit dem Thüringer Ministerpräsidenten Mario Voigt bei "Fakt ist! Aus Erfurt": am Mittwoch, 23. April, 20.15 Uhr, live im MDR Fernsehen und im Livestream auf MDR.DE.Kathleen Bernhardt und Lars Sänger moderieren die Sendung, bei der das Live-Publikum im Studio wesentlichen Anteil am Gesprächsverlauf hat und sich mit Meinungen, Standpunkten, Erfahrungen und Fragen einbringt."Wenn es wirklich gelingt, die bisher geltende Verhinderungs-Kultur durch eine Ermöglichungs-Kultur zu ersetzen, dann ist schon sehr viel gewonnen", darin sind sich die Brombeer-Regierung und Betroffenen einig. Immerhin nehme man schon mal eine neue Kommunikationskultur wahr, sagt der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Wirtschaft Thüringen Dr. Matthias Kreft. Zusammen mit dem Kabinett seien die zwei wichtigsten Aufgabenbereiche erarbeitet worden: die Wirtschaft entfesseln und Arbeitskräfte sichern. Die Vorsitzende der Thüringer Landeskrankenhausgesellschaft Dr. Gundula Werner sieht noch weitere Herausforderungen: Einerseits müssten Krankenhausbetten abgebaut, andererseits eine ambulante Versorgung aufgebaut werden. Das Ergebnis einer MDR-FRAGT-Umfrage mit mehr als 5000 Teilnehmenden aus Thüringen zeigt, dass die Hälfte mit der bisherigen Arbeit der Landesregierung unzufrieden ist. Auch vom Bund der Steuerzahler in Thüringen kommt Kritik unter anderem daran, dass in den Ministerien zusätzliches Personal aufgebaut wird, obwohl das Gegenteil angezeigt sei.Fakt ist! Aus Erfurt: "Erfolge, Enttäuschungen, Erwartungen - Die Startbilanz der Brombeere"Mittwoch, 23.04.2025, 20.15 Uhr, im Live-Stream auf MDR.DEMittwoch, 23.04.2025, 20.15 Uhr, live im MDR-FernsehenNach der Ausstrahlung ein Jahr in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/fakt-ist/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E/)www.mdr.de/fakt-istDie korrespondierende Dokumentation "Hundert Tage Macht - Das Thüringer Brombeerprojekt" gibt es ab sofort in der ARD Mediathek und am 23.04.2025, um 22.10 Uhr, im MDR-Fernsehen.Pressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Jens Borghardt, Tel.: (0361) 2 18 12 96, E-Mail: Jens.Borghardt@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6017192