Neckarsulm (ots) -Kaufland geht in Sachen innovative Leergutrücknahme den nächsten Schritt. Um den Kunden die Pfandrückgabe kontinuierlich zu erleichtern, setzt das Unternehmen an fünf weiteren Standorten auf einen Pfandautomaten mit Multi-Feed-System der Firma Tomra. Im baden-württembergischen Steinheim war der Automat bereits seit vergangenem Frühjahr getestet worden und bleibt dort nun auch dauerhaft im Einsatz.Die neuen Pfandautomaten finden sich seit Kurzem am Dortmunder Standort in der Bornstraße, in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg, in der Schönauer Straße in Worms sowie der Landsberger Chaussee in Ahrensfelde. Die Kaufland-Filiale in Leipzig (Kiewer Straße) komplettiert das Sextett Mitte Mai. Damit zählt Kaufland zu den bundesweit führend Unternehmen, was den Einsatz des hochmodernen Pfandautomaten betrifft.Dank des Multi-Feed-Systems können Kunden ihr gesamtes Leergut in einem Schwung einwerfen, anstatt wie bei herkömmlichen Pfandautomaten die Flaschen und Dosen einzeln einzulegen. Ein intuitiver, beleuchteter Touchscreen führt sie durch den Prozess. Das Leergut wird automatisch sortiert und der Pfandbon ausgestellt. Einfach "Start" drücken, einwerfen und mit "Fertig" abschließen. Sobald das gesamte Leergut erfasst ist, wird der Pfandbon ausgedruckt. Dieser Prozess ist je nach Abgabemenge bis zu fünfmal schneller als an herkömmlichen Pfandautomaten.Auch Glasflaschen als neue Option"Vor allem für Kunden mit größeren Mengen an Leergut ist der Automat ideal, weil er die Leergutabgabe für sie deutlich beschleunigt und vereinfacht. Das Konzept hat nicht nur uns, sondern vor allem auch unsere Kunden in Steinheim überzeugt, so dass wir uns für einen Ausbau an weiteren Standorten entschieden haben", sagt Florian Hermanski, verantwortlich für die Pfandrücknahmesysteme bei Kaufland Deutschland.An den fünf neuen Standorten, die auf den Tomra R2 setzen, kommt die sogenannte Crystal-Version zum Einsatz. Neben PET-Flaschen und Dosen lassen sich hier dann auch Glasflaschen einwerfen. "Kaufland zeigt ein starkes Engagement für moderne, kundenfreundliche Leergutrückgabe. Mit dem TOMRA R2 setzt das Unternehmen ein weiteres Zeichen für Innovation und Nachhaltigkeit", sagt Thomas Løstegård, Geschäftsführer der TOMRA Systems GmbH. "Die Erweiterung von Glasflaschen ist ein wichtiger Schritt für uns und bedeutet, dass der TOMRA R2 ab sofort eine vollumfängliche Lösung für Deutschland ist - die alle Händleranforderungen und Marktgegebenheiten meistert. Das Multi-Feed-System optimiert die Pfandrückgabe und macht sie schneller, bequemer und attraktiver - für Kunden eine spürbare Erleichterung, für den Handel ein echter Kundenmagnet."Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationDominik KnoblochRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-144833presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/6017185