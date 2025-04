Wien (www.fondscheck.de) - Die DWS liquidiert den DWS Invest Africa (ISIN LU0329759764/ WKN DWS0QM), so die Experten von "FONDS professionell".Seit 10. April seien weder Zeichnungen noch Rückgaben möglich, gehe aus einer Anlegerinformation hervor, die "FONDS professionell ONLINE" vorliege. Fondsmanager Sebastian Kahlfeld habe bereits begonnen, das Portfolio zu liquidieren. Vom 25. April bis 13. Mai könnten Investoren ihre Anteile zurückgeben. Danach werde der Fonds endgültig geschlossen. "Die Auszahlung des Liquidationserlöses an die Anteilinhaber erfolgt am 16. Mai 2025", heiße es in der Mitteilung. ...

