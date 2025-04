Zu Monatsbeginn hat die Nio-Aktie ein neues Mehrjahrestief 3,02 Dollar markiert. Verantwortlich für den Abverkauf war Trumps Zollpolitik, die zunehmend für Unsicherheit am Markt sorgt. Auch am europäischen Markt konnten die Chinesen nicht überzeugen. Trotzdem konnte sich die Aktie deutlich erholen, doch sollten Anleger jetzt zugreifen?Seit Jahresbeginn wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt gerade mal 1.700 Nio-Elektrofahrzeuge in Deutschland registriert. Zum Vergleich: Das VW-Modell ID.7 wurde im ...

