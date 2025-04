Die Swatch Group verzeichnet seit Jahresbeginn massive Kursverluste. Analysten zeigen sich skeptisch, obwohl Kennzahlen auf Unterbewertung hindeuten. Wird die HV im Mai die Wende bringen?

Die The Swatch Group Aktie zeigt sich heute mit minimalen Verlusten bei 134,59 CHF (-0,03 %). Doch der Blick auf die längere Frist offenbart eine deutliche Talfahrt: Seit Jahresbeginn hat der Titel bereits 30,6 % an Wert eingebüßt und notiert 50 % unter seinem 52-Wochen-Hoch.

Fundamentale Zweifel dominieren

Die aktuelle Schwächephase des Schweizer Uhrenherstellers spiegelt die zunehmend skeptische Haltung der Analysten wider. Von 23 bewertenden Experten empfehlen nur 2 ein "Kaufen", während 11 zu "Verkaufen" oder "Underperform" raten. Das durchschnittliche Kursziel von 157 CHF liegt zwar 17 % über dem aktuellen Niveau, doch die Spannweite reicht von 120 bis 290 CHF - ein Zeichen für erhebliche Unsicherheit.

KUV von 0,58 deutet auf Unterbewertung hin

deutet auf Unterbewertung hin KGV 2025 bei 20,18 - branchenüblich, aber kein Schnäppchen

- branchenüblich, aber kein Schnäppchen Cashflow pro Aktie: 11,51 CHF

Termin im Mai könnte Richtung weisen

Am 21. Mai steht die Hauptversammlung an. Angesichts der jüngsten Gewinnkorrekturen und der schwachen Umsatzprognosen dürften Investoren hier klare Signale zur Strategie erwarten. Die fundamentale Lage hat sich laut Analysen kurzfristig verschlechtert, auch wenn das ESG-Rating von BBB solide bleibt.

Trotz attraktiver Bewertungskennzahlen bleibt die Stimmung gedämpft. Die große Frage: Kann Swatch die Analysten mit überraschend positiven Entwicklungen überraschen - oder setzt sich die Abwärtsspirale fort?

