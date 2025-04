Hamburg (ots) -Neue Publikation bestätigt: Der tägliche Verzehr von Mandeln unterstützt Herz- und Darmgesundheit - ein Konsum von mindestens 50 g pro Tag kann bei manchen Menschen zu leichtem Gewichtsverlust führenIn einer neuen, peer-reviewte Publikation* kamen weltweit führende Experten aus den Bereichen Gesundheit und Ernährung zu dem Schluss, dass der tägliche Verzehr von Mandeln signifikante Vorteile für die kardiometabolische Gesundheit hat. Elf Wissenschaftler und Ärzte analysierten die Gesamtheit der Forschung zu Mandeln und kardiometabolischer Gesundheit und einigten sich auf eine gemeinsame Bewertung der gesundheitlichen Vorteile. Sie fanden heraus, dass der tägliche Verzehr von Mandeln eine wirksame Strategie ist, um die Herzgesundheit, das Gewichtsmanagement und das Darmmikrobiom zu unterstützen. Zudem ergab die Analyse, dass ein höherer Mandelkonsum (mindestens 50 g, was fast zwei Portionen entspricht) mit einem leichten Gewichtsverlust bei einigen Personen in Verbindung gebracht werden kann.Die Konsenserklärung (https://t6a36bbfc.emailsys1a.net/c/141/8281457/0/0/0/485001/23547955c1.html), veröffentlicht in der Fachzeitschrift "Current Developments in Nutrition" nach einem wissenschaftlichen Roundtable, der vom Almond Board of California finanziert wurde, fasst zusammen, dass der tägliche Verzehr von Mandeln:- Die Herzgesundheit positiv beeinflussen kann, indem er: das LDL-Cholesterin senkt (durchschnittlich um 5,1 mg bzw. etwa 5 %); den diastolischen Blutdruck geringfügig, aber signifikant reduziert (um 0,17-1,3 mmHg), wobei diese Effekte in Kombination mit anderen herzgesunden Lebensmitteln noch größere Vorteile erzielen können.- Nicht zu Gewichtszunahme führt; ein höherer Mandelkonsum (mindestens 50 g pro Tag) kann bei manchen Personen mit leichtem Gewichtsverlust einhergehen.- Die Vermehrung nützlicher Darmbakterien fördern kann, was potenziell die Stoffwechselgesundheit unterstützt. Allerdings sind hier weitere Studien erforderlich.- Zu einer Senkung von Nüchternblutzucker und HbA1C bei indischstämmigen Personen mit Prädiabetes führen kann.Kardiometabolische Erkrankungen nehmen weltweit zu, weshalb es wichtig ist, die Rolle von Mandeln im Schutz der menschlichen Gesundheit zu untersuchen. "Mandeln stellen ein kraftvolles Nährstoffpaket dar und gehören zu den am besten erforschten Lebensmitteln weltweit", sagte Dr. Adam Drewnowski, Mitautor der Veröffentlichung, Professor für Epidemiologie an der University of Washington und international führender Ernährungsexperte. "Forscher aus der ganzen Welt kamen zum kardiometabolischen Mandel Roundtable zusammen. Mit vielfältigen Perspektiven und großem Fachwissen kam die Gruppe einstimmig zu dem Schluss, dass Mandeln einen positiven Einfluss auf die kardiometabolische Gesundheit haben: potenziell durch die Senkung von LDL-Cholesterin, eine moderate Reduktion des diastolischen Blutdrucks, Unterstützung eines gesunden Gewichtsmanagements und Förderung der Darmgesundheit."Die Ergebnisse des Konsenspapiers beziehen sich spezifisch auf die kardiometabolischen Vorteile von Mandeln und sind nicht auf alle Nüsse übertragbar. Eine Portion (30 g) Mandeln enthält 6 g Protein, 4 g Ballaststoffe, 13 g ungesättigte Fettsäuren, nur 1 g gesättigte Fettsäuren und 15 essenzielle Nährstoffe, darunter 81 mg Magnesium (22 % des Tagesbedarfs), 220 mg Kalium (10% des Tagesbedarfs) und 7,7 mg Vitamin E (60 % des Tagesbedarfs).Kardiometabolische Gesundheit umfasst das Zusammenspiel von Herz, Blutgefäßen und dem Stoffwechselsystem, also wie der Körper Nahrung verarbeitet. Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht und Diabetes haben weltweit epidemische Ausmaße angenommen, begünstigt durch ungesunde Ernährung und Lebensweisen."Nach sorgfältiger Prüfung jahrzehntelanger wissenschaftlicher Erkenntnisse kommen wir zu dem Schluss, dass Mandeln die Herz- und Stoffwechselgesundheit nachweislich unterstützen. Der tägliche Verzehr, sei es als Snack, in Salaten oder anderen Gerichten, verbessert das Lipidprofil im Blut sowie die allgemeine Ernährungsqualität und letztlich auch die Lebensqualität", sagte Drewnowski.Weitere Details zum Expertenkonsens über Mandelvorteile für die kardiometabolische Gesundheit:Mehr als 200 peer-reviewte Studien haben die gesundheitlichen Vorteile von Mandeln untersucht. Die Wissenschaftler kamen im Rahmen ihres Reviews zu folgendem Konsens:Gewichtsmanagement und Darmmikrobiom (Stoffwechselgesundheit)- Der Verzehr von Mandeln führt nicht zu Gewichtszunahme. Ein höherer Konsum von mindestens 50 g pro Tag kann sogar zu geringem Gewichtsverlust führen. Mandeln enthalten Nährstoffe wie Protein, Ballaststoffe und Fette, die das Sättigungsgefühl fördern und möglicherweise zu einer geringeren Kalorienaufnahme führen.- Regelmäßiger Mandelverzehr scheint das Darmmikrobiom positiv zu beeinflussen, die Vermehrung gesunder Darmbakterien zu fördern und die Produktion kurzkettiger Fettsäuren wie Butyrat zu erhöhen. Das kann wiederum positive Effekte auf überschüssiges Körperfett und die Stoffwechselgesundheit haben.- Besonders indischstämmige Personen mit Prädiabetes können von Mandeln profitieren: Studien zeigen eine signifikante Senkung des Nüchternblutzuckerspiegels und des HbA1C-Werts durch den täglichen Verzehr.Herzgesundheit- Der tägliche Verzehr von Mandeln kann zu kleinen, aber signifikanten Senkungen des LDL-Cholesterins und des diastolischen Blutdrucks führen.- Auch wenn die Effekte klinisch gering sind, können sie, in Kombination mit anderen herzfreundlichen Lebensmitteln oder Diäten wie der DASH- oder Portfolio-Diät, bedeutende gesundheitliche Vorteile auf Bevölkerungsebene haben.- Mandeln enthalten 13 g ungesättigte Fettsäuren pro Portion. Es gibt starke Hinweise darauf, dass das Ersetzen gesättigter durch ungesättigte Fette das Risiko für Herzerkrankungen senken kann.Forschungskonsens: Laut den Schlussfolgerungen dieser Gruppe weltweit anerkannter Wissenschaftler und Ärzte stützt die aktuelle Studienlage die Annahme, dass der tägliche Verzehr von Mandeln kardiometabolische Risikofaktoren günstig beeinflussen kann. Mandeln wirken sich positiv auf LDL-Cholesterin und diastolischen Blutdruck aus, fördern nützliche Darmbakterien, unterstützen das Gewichtsmanagement und helfen indischstämmigen Personen mit Prädiabetes, ihren Blutzuckerspiegel zu regulieren.ÜBER DAS ROUNDTABLEAm roundtable nahmen teil: Adam Drewnowski, Ph.D.; Anoop Misra, M.D.; France Bellisle, Ph.D.; Jack Gilbert, Ph.D.; James O. Hill, Ph.D.; Jamy D. Ard, M.D.; John L. Sievenpiper, M.D., Ph.D.; Karol E. Watson, M.D., Ph.D.; Maha Tahiri, Ph.D.; Paula Trumbo, Ph.D. and Ronald Kleinman, M.D.*Paula R Trumbo, Jamy Ard, France Bellisle, Adam Drewnowski, Jack A Gilbert, Ronald Kleinman, Anoop Misra, John Sievenpiper, Maha Tahiri, Karol E Watson, James Hill, Perspective: Current Scientific Evidence and Research Strategies in the Role of Almonds in Cardiometabolic Health, Current Developments in Nutrition, Volume 9, Issue 1, 2025,104516, https://doi.org/10.1016/j.cdnut.2024.104516.