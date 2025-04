DJ Aktie von Novo Nordisk fällt nach Studiendaten zur Lilly-Pille

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Die vor Ostern veröffentlichten positiven Studiendaten für ein neues Diabetes-Medikament von Eli Lilly haben die Aktie von Novo Nordisk am Dienstag im frühen europäischen Handel auf Talfahrt geschickt. Die Pille von Eli Lilly, die den Daten zufolge auch beim Abnehmen hilft, könnte, so die Kalkulation der Anleger, mit den Blockbuster-Präparaten des dänischen Riesen zur Gewichtsabnahme konkurrieren.

Das Papier von Novo Nordisk gab um bis zu 9,8 Prozent nach.

Novo Nordisk und Eli Lilly beherrschen derzeit den Markt für Adipositas-Medizin, aber ihre bisherigen Projekte werden durch Injektionen verabreicht. Beide arbeiten an Pillenversionen, die für die Patienten bequemer einzunehmen sowie leichter zu transportieren und zu lagern sein würden, weil sie nicht gekühlt werden müssen.

Orforglipron von Lilly wurde in erster Linie auf seine Wirksamkeit im Hinblick auf die Behandlung von Typ-2-Diabetes getestet, doch wurde in der Studie als sekundäres Ziel auch die Gewichtsabnahme gemessen. Das Medikament half Patienten, in der höchsten Dosis durchschnittlich 7,9 Prozent ihres Körpergewichts zu verlieren.

Die Daten zu Orforglipron "scheinen die Messlatte sowohl für orale als auch für injizierbare Therapien höher zu legen", schrieb Analyst Naresh Chouhan von Intron Health in einer Kundenmitteilung.

Die gewichtsreduzierende Wirkung und die Verträglichkeit sind mit Wegovy von Novo Nordisk anscheinend vergleichbar, aber angesichts der oralen Darreichung, der relativ einfachen Herstellung und der verschiedenen Dosierungen, die den Patienten Flexibilität bieten, erwartet Chouhan, dass es sich im Falle einer Zulassung zum marktführenden Medikament entwickeln wird.

"Für Novo hätte dies schwerwiegende Folgen", sagte er.

Novo Nordisk bietet derzeit eine Pille an, die denselben Wirkstoff enthält wie die Blockbuster Wegovy und Ozempic, jedoch zur Behandlung von Diabetes vermarktet wird. Eine höher dosierte Version der Pille zur Behandlung der Gewichtsabnahme wurde 2023 in einer Studie im Spätstadium untersucht, bevor das Unternehmen den Zulassungsantrag verschob.

Außerdem befindet sich ein weiteres orales Medikament zur Gewichtsreduktion in der frühen Entwicklungsphase.

April 22, 2025 05:49 ET (09:49 GMT)

