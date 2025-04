Bruchhausen-Vilsen (ots) -VILSA erweitert ab Mai das H2Obst-Sortiment um eine neue Geschmacksrichtung, die Sommer und Fruchterlebnis vereint: H2Obst "Schwarzer Tee Pfirsich Passionsfrucht".Pünktlich zum bevorstehenden Sommeranfang präsentiert VILSA eine limitierte und überraschend fruchtige Geschmacksvariante, die mit ihrer Leichtigkeit und intensivem Fruchtgeschmack überzeugt. Dank 10 % Saftgehalt und Zugabe von Tee-Extrakt bietet die kalorienarme Neuheit die perfekte Erfrischung für warme Tage und stellt damit eine gesunde Alternative zu klassischen Schorlen dar. 2025 ergänzt H2Obst "Schwarzer Tee Pfirsich Passionsfrucht" temporär das Handelsangebot.Die perfekte Kombination aus Frucht- und Tee-GenussDie spritzige Kombination aus 10 % Fruchtgehalt, Schwarzem Tee-Extrakt und Bio-Mineralwasser komplettiert das erfolgreiche H2Obst-Sortiment. VILSA H2Obst ist noch in vier weiteren Geschmackssorten erhältlich: "Apfel-Waldbeere", "Apfel-Kirsche", "Apfel-Orange", und "Apfel-Quitte-Zitrone".VILSA NIX-PACK: Neues Produkt in nachhaltiger Verpackung ohne SchrumpffolieDie VILSA H2Obst-Range bietet Schorlen-Liebhabern eine leckere, fruchtige und gesunde Alternative mit wenig Kalorien und wenig Zucker - und ist somit für die ganze Familie geeignet. Dank der Geschmacksvielfalt der verschiedenen Sorten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ab Mai 2025 ist die neue Sorte H2Obst "Schwarzer Tee Pfirsich Passionsfrucht" in der rPET-Einweg-Einzelflasche (0,75 l) oder im Sixpack (6 x 0,75 l) im Handel erhältlich. Die neue Sorte kommt im innovativen VILSA NIX-PACK, der neuen nachhaltigen Verpackungslösung von VILSA. Mit der Technik werden die Flaschen nicht durch Schrumpffolie, sondern durch starke Klebepunkte miteinander verbunden. Ein stabiler Pappträger sorgt für den sicheren und komfortablen Transport. Die neue H2Obst-Variante ist die ideale Erfrischung zum Mitnehmen für unterwegs und auch perfekt für einen nachhaltig verpackten Frischekick-Vorrat für zu Hause. Ab Mai 2025 werden alle VILSA Einwegprodukte im nachhaltigen NIX-PACK im Handel erhältlich sein.VILSA H2Obst für qualitäts- und gesundheitsbewusste KundenDas zucker- und kalorienarme VILSA H2Obst-Sortiment spricht junge, kaufkräftige, qualitäts- und gesundheitsbewusste (Neu-)Kunden und Familien an. Fruchtig-frisch und sommerleicht: Die neue Geschmacksrichtung VILSA H2Obst "Schwarzer Tee Pfirsich Passionsfrucht" setzt neue Impulse für die seit Jahren etablierte und beliebte H2Obst-Range und ist die perfekte temporäre Sortimentserweiterung für den Sommer. Die Markteinführung wird durch aufmerksamkeitsstarke Zweitplatzierungen im Handel verstärkt und durch eine attraktive Zugabe-Aktion (Frisbee) unterstützt.Über VILSAVILSA-BRUNNEN ist mit mehr als 500 Mitarbeitern am Standort Bruchhausen-Vilsen in Niedersachsen Kern der VILSA-Gruppe. Neben der Hauptmarke VILSA gehören auch Marken wie Bad Pyrmonter, BAD, Mineau und Sodenthaler zur Gruppe. Unter den Mineralwassermarken ist VILSA seit vielen Jahren Marktführer im Norden. Über 90 Prozent seiner Produkte setzt der Mineralbrunnen in Mehrweggebinden um, Einwegflaschen für die Mineralwasserprodukte und Erfrischungsgetränke bestehen zu 100 % aus recyceltem PET.Pressekontakt:Bettina KnaupeUnternehmenssprecherin VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbHTelefon: 045252 - 392301E-Mail: Bettina.knaupe@VILSA.deOriginal-Content von: VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109073/6017270