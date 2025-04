Die Ölpreise erholen sich heute nach dem starken Kursrutsch vom Montag. Verunsicherung dominierte an den Börsen, nachdem Trump US-Notenbankchef Jerome Powell verbal angegriffen hatte. Zuversichtliche Signale von den Atomgesprächen zwischen dem Iran und der USA brachten zuletzt Preisstabilität an den Ölbörsen. Die Heizölpreise in der DACH-Regien zeigen sich uneinheitlich. In Deutschland und Österreich ...

