Baden-Baden (ots) -Zweiter Film der SWR Reihe rund um Andrea Sawatzki als Freiburger Anwältin Lou Caspari / Lars-Gunnar Lotz verfilmt Drehbuch von Magnus VattrodtIm Herbst 2025 startet der SWR im Ersten die neue Reihe "Die Verteidigerin" rund um Andrea Sawatzki als Freiburger Anwältin Lou Caspari. Die Dreharbeiten zum zweiten Film der Reihe gingen gerade zu Ende. In "Die Verteidigerin: Der Fall Nicola" steht Lou Caspari einem Freund zur Seite, dessen Frau vermisst wird. Magnus Vattrodt schrieb das Drehbuch, das von Lars-Gunnar Lotz in Szene gesetzt wurde. Zu sehen sind an der Seite von Andrea Sawatzki u. a. Andreas Döhler, Victoria Mayer, Mariella Aumann, Anna Shirin Habedank und Henning Flüsloh. Die Zum Goldenen Lamm Filmproduktion produziert "Die Verteidigerin: Der Fall Nicola" (AT) im Auftrag des SWR für die ARD.Einsatz aus FreundschaftNicola Schmidberger ist samt ihrem Hund Anton spurlos verschwunden. Ihr Lebenspartner Benno macht sich große Sorgen und verzweifelt an der Untätigkeit der Polizei. Weil er mit Anwältin Lou Caspari befreundet ist, bittet er sie um Unterstützung. Lou übt Druck auf den zögernden Kriminalkommissar Kröber aus und unterstützt die Suche mit persönlichem Einsatz, auch wenn Kröber davon nur begrenzt begeistert ist. Aus wenigen konkreten, vielen vagen und teilweise schlichtweg erfundenen Hinweisen versucht die Polizei, Spuren zusammenzusetzen, doch einzig Nicolas Wagen wird im Wald gefunden, demoliert und ohne Fingerzeig auf seine Besitzerin. Zunehmend macht sich Verzweiflung bei Benno und Nicolas Teenagertochter Jasmin breit. Jasmin greift nach jedem (Social-Media-) Strohhalm und sorgt damit für weiteren Druck. Die Belastung treibt die beiden eher auseinander als zusammen. Lou bemüht sich, die Wogen zu glätten. Doch sie wird auch als Verteidigerin gebraucht, denn obwohl Benno seine Unschuld beteuert, glaubt Kröber belastbare Indizien gefunden zu haben, und nimmt Ermittlungen gegen ihn auf.Das TeamDie Dreharbeiten zu "Die Verteidigerin: Der Fall Nicola" (AT) fanden im März und April im Nordschwarzwald und in Berlin statt. Produzent des Films ist Stefan Sporbert, Zum Goldenen Lamm Filmproduktion. Kamera Moritz Schultheiß, Montage Philipp Thomas, Szenenbild Juliane Hoffrecht, Kostümbild Filiz Ertas, Casting Marion Haack, Musik Sebastian Fillenberg. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner. Veröffentlicht wird "Die Verteidigerin: Der Fall Nicola" (AT) voraussichtlich 2026.Der erste Einsatz von Andrea Sawatzki als Lou Caspari, "Die Verteidigerin: Der Fall Belling", wird im Herbst 2025 im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen sein.