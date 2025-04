Amerikanische Märkte & Gold- Ist die Unabhängigkeit der FED gefährdet?

Werbung







Letze Woche ging es überwiegend ruhig an den Kapitalmärkten zu, doch erneute Aussagen von US-Präsident Trump führten zu großen Kursverlusten an den Börsen. US-Präsident Trump ist sichtlich unzufrieden mit der aktuellen Zinspolitik von Federal Reserve (FED) Chef Jerome Powell und drohte an, diesen auszutauschen. Trump forderte am Montag Fed-Chef Powell erneut auf, die Zinsen zu senken, da laut Trump sonst eine Verlangsamung der Wirtschaft drohe. Durch die Einmischungen von US-Präsident Trump in die US-Notenbank, sehen einige Investoren die Unabhängigkeit der FED gefährdet und fliehen aus den US-Assets. Ob Trump tatsächlich in der Lage ist den FED-Chef Jerome Powell zu kündigen, ist noch unklar. Am Montag verloren dadurch viele US-Aktien, der US-Dollar und die US-Staatsanleihen mit langer Laufzeit an Wert. Der S&P 500® sank am Montag um rund 2,4 Prozent und der Dow Jones Industrial Average ® gemeinsam mit dem Nasdaq-100 Index® um jeweils 2,5 Prozent. Die Abwanderung aus den amerikanischen Assets führt dafür in die Flucht zum Gold, wodurch Gold am Dienstag die 3500-US-Dollarmarke geknackt hatte.

























