Genehmigungs-Turbo für Rohstoffaktien: Trumps FAST-41-Beschluss beschleunigt zehn Mega-Projekte in den USA. Kupfer, Antimon, Lithium: Diese Titel sind jetzt bereit für eine Rallye. Was für ein Paukenschlag aus Washington: Donald Trump startet den nächsten Wirtschaftskrieg - diesmal nicht mit Zöllen, sondern mit Baggern, Bohrern und Bulldozern. Zehn Mega-Rohstoffprojekte auf US-Boden werden jetzt per Dekret durchgewunken. Das Ziel? Rohstoff-Unabhängigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...