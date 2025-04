Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Erst die Zölle, dann die Fed - US-Präsident Trump wackelt beinahe täglich an den Grundfesten der in den vergangenen Jahrzehnten aufgebauten weltwirtschaftlichen Grundordnung. Sollte das Infragestellen der Unabhängigkeit der US-Notenbank in einer Entlassung Powells und anschließender politischer Einflussnahme auf die Geldpolitik der größten Volkswirtschaft der Welt enden, droht zumindest mal der Wall Street großes Unheil. Aber auch die ...

