Im Rahmen einer aktuellen Umfrage wurden Mieter gebeten, ihre Motive für den Erwerb von Wohneigentum zu nennen. Demnach sind es Altersvorsorge, Schutz vor steigenden Mieten und der Wunsch nach Unabhängigkeit. Die Umfrageteilnehmer berichteten auch, was die Hürden sind. Was sind die vorwiegenden Gründe für Mieter, am Traum vom Eigenheim festzuhalten? Und worin liegen die Hürden, die sie bislang davon abgehalten haben, sich den Traum zu verwirklichen? Die Bausparkasse Schwäbisch Hall hat gemeinsam ...

