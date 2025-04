Mainz (ots) -Woche 17/25Donnerstag, 24.04.Bitte Folgenänderung beachten:4.15 Inspector BarnabyTreu bis in den TodNach Motiven von Caroline Graham(vom 22.11.2010)Inspector Barnaby John NettlesSergeant Gavin Troy Daniel CaseyJoyce Barnaby Jane WymarkDr. Bullard Barry JacksonElfrida Molfrey Eleanor SummerfieldAlan Hollingsworth Roger AllamSarah Lawton Tessa Peake-JonesGray Patterson Mark Bazeleyund andereMusik: Jim ParkerKamera: Chris O'DellDrehbuch: Douglas WatkinsonRegie: Baz TaylorGroßbritannien 1998(Die Folge «Grab des Grauens» entfällt.)Woche 18/25Montag, 28.04.Bitte Folgenänderung und Zeitkorrekturen beachten:21.50 Inspector BarnabyTreu bis in den TodNach Motiven von Caroline Graham(Text und weitere Angaben s. 24.4.2025)23.30 neoriginalCrystal WallBlut auf Gold23.55 neoriginalCrystal WallDer Job\u20030.15 MAITHINK X - Die ShowBig Pharma - Das Milliardengeschäft0.45 ZDF Magazin Royale - Spezialausgabe"Deutschland - Eine Erfahrung"1.15 Neo RagazziTalkshow mit Sophie Passmann und Tommi SchmittZu Gast: Claudia Roth, Laura Wontorra, Filow2.05 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(vom 25.4.2025)2.40 Die glorreichen 10Die revolutionärsten Ideen der Geschichte3.25 Terra XEin Moment in der GeschichteCäsars Ermordung4.10 Terra XEin Moment in der GeschichteDer Sturm auf die Bastille4.55 Terra XEin Moment in der GeschichteDie Völkerschlacht bei Leipzig5.35 Terra X-6.20 Ungelöste Fälle der ArchäologieVerschollen(Die Folge 'Nass und tot' aus der Reihe "Inspector Barnaby" entfällt.)Dienstag, 29.04.Bitte Zeitkorrekturen beachten:6.20 Terra XpressMikroabenteuer oder das Glück allein? Urlaub mal anders6.50 Die RettungsfliegerUm Kopf und Kragen7.35 Löwenzahn ClassicsPeter sucht den Entenfußbaum8.00 Löwenzahn ClassicsPeter füttert seinen Kaktus8.25 Stadt, Land, Lecker(vom 20.2.2020)9.10 Die KüchenschlachtNelson Müller sucht den Spitzenkoch9.55 Duell der Gartenprofis(vom 13.5.2022)10.35 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(vom 28.7.2021)11.30 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(ZDF 10.7.2023)12.25 Death in ParadiseDas Auge des Hurrikans13.15 Death in ParadiseEin (fast) perfekter Plan14.05 The RookieRisiko14.50 The RookieBöses Blut(Weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen.)Woche 19/25Montag, 05.05.Bitte Folgenänderung und Zeitkorrekturen beachten:21.50 Inspector BarnabyEin böses EndeNach Motiven von Caroline Graham(vom 12.7.2010)D.C.I. Barnaby John NettlesSergeant Troy Daniel CaseyGuy Gamelin Miles AndersonHeather Beavers Diane BullMay Cuttle Judy CornwellKen Beavers Colin FarrellIan Craigie Michael Feastund andereMusik: Jim ParkerKamera: Nigel WaltersDrehbuch: Douglas WatkinsonRegie: Baz TaylorGroßbritannien 199823.30 neoriginalCrystal WallTag Eins23.55 neoriginalCrystal WallVäter0.25 MAITHINK X - Die ShowUngerechte Klimapolitik: Wer zahlt den Preis?0.55 ZDF Magazin Royale(vom 4.5.2025)Deutschland 20251.25 Neo RagazziTalkshow mit Sophie Passmann und Tommi SchmittZu Gast: Damian Hardung, Ralf Schmitz, Yvonne Catterfeld2.10 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(vom 2.5.2025)Deutschland 20252.45 Die glorreichen 10Die rätselhaftesten Nachrichten der Geschichte3.30 Terra XWas die Welt am Laufen hält: EnergieMit Professor Harald Lesch4.15 Terra XWas die Welt am Laufen hält: KommunikationMit Professor Harald Lesch5.00 Terra XWas die Welt am Laufen hält: MobilitätMit Professor Harald Lesch5.45 Terra X-6.20 Der Metall-PlanetWie Rohstoffe die Zukunft sichern(Die Folge 'die Blumen des Bösen' aus der Reihe "Inspector Barnaby" entfällt.)\u2003Woche 19/25Dienstag, 06.05.Bitte Folgenänderung und Zeitkorrektur beachten:6.20 Terra XploreWas, wenn Angst unser Leben bestimmt?(vom 14.7.2024)Deutschland 20236.50 Die RettungsfliegerAbschied von Thomas(ZDF 4.10.2000)Deutschland 2000(Die Folge 'Lebenslust oder Stressfaktor - Städte am Limit' aus der Reihe "Terra Xplore" entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.35 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6017440