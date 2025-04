Melle (ots) -"Verlasse das System" - Denker und Designer, die diesem Grundsatz folgen, gehen über die Grenzen des Normalen hinaus und schaffen oft Neues und Außergewöhnliches. So wie der niederländische Designer Dik Geurts, der mit den Kaminofenserien "Odin" und "Oval" die Form des Feuerraumes neu definiert und Kaminöfen ohne Ecken und Kanten präsentiert. Mehr noch: Die runden bzw. ovalen Kaminöfen verzichten obendrein auf den klassischen Unterbau und setzten neue Maßstäbe. Insbesondere die freischwebende Variante erhebt das Feuer zum Kunstobjekt.Das Konzept ist verblüffend: Der Brennraum hängt am Rauchrohr von der Decke herab. Diese einzigartige Installation verleiht dem Wohnraum einen futuristischen Look und sorgt für eine beeindruckende Raumwirkung. Dabei scheint es, als schwebe der anthrazitfarbene Korpus mitsamt dem Feuer frei im Raum.Die neue Form der WärmeMit seinem Gestaltungskonzept verkörpern die Designerstücke eine puristische Ästhetik, die den Zeitgeist trifft: Gut inszeniert, ist weniger mehr. Nach dem gleichen Prinzip erfolgt die Bedienung. Mit einem einzigen Schieber lässt sich die Luftzufuhr für eine optimale Verbrennung steuern.Auch im Inneren setzt sich die Symbiose von Technik und Optik fort. Dazu tragen die dunkle Vermiculite und das Infrarot-beschichtete Glas bei. Die wärmereflektierenden Materialien, die Luftführung und die Geometrie des Feuerraumes sorgen für eine ressourcen- und umweltschonende Verbrennung. Und als starker Kontrast zu den leuchtenden Flammen betont der anthrazitfarbene Hintergrund die Kraft des Feuers.Entscheidungsfreiheit jenseits von Ecken und KantenDie Feuermöbel gibt es in weiteren, zahlreichen Varianten: Als Frontgeräte mit einer Sichtscheibe und für die volle Durchsicht mit zwei gegenüberliegenden Scheiben als Raumteiler. Sowie wandmontiert, auf optisch leicht wirkenden Holzfüßen, oder integriert in einem stilvollen Sockel, der als Holzablage genutzt werden kann. Für einen optimalen Außenluftanschluss bietet sich die Variante mit Standfuß an.Die Kollektion von Dik Geurts wird in Deutschland exklusiv von der Spartherm Feuerungstechnik GmbH vertrieben. Weitere Informationen und Inspirationen unter www.spartherm.comPressekontakt:Spartherm Feuerungstechnik GmbHPhilip AlbrechtLeiter Marketing & KommunikationMaschweg 3849324 MelleTel.: +49 (0)5422 94 41 0E-Mail: marketing@spartherm.comOriginal-Content von: SPARTHERM® Feuerungstechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79720/6017496