Paul Atkins übernimmt Amt als Vorsitzender der SEC

Paul Atkins hat nach Bestätigung des US-Senats in der Vorwoche am gestrigen Ostermontag offiziell sein Amt übernommen. Damit übernimmt ein Krypto-Befürworter die Führung einer der wichtigsten Regulationsbehörden für Kryptowährungen in den USA.

Paul Atkins wird als neuer Vorsitzender der SEC vereidigt

Paul S. Atkins wurde am 21. April 2025 offiziell als 34. Vorsitzender der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) vereidigt. Atkins übernahm das Amt von Mark Uyeda, der seit dem 20. Januar 2025 als amtierender Vorsitzender fungierte, nachdem Gary Gensler zurückgetreten war.

Der US-Senat bestätigte Atkins' Nominierung am 9. April 2025 mit einer Abstimmung von 52 zu 44 Stimmen. Atkins wurde zuvor am 20. Januar 2025 von Präsident Donald J. Trump für den Posten des SEC-Vorsitzenden nominiert.

Zu seiner Vereidigung sagte Atkins: "Bei meiner Rückkehr in die SEC freue ich mich, mit meinen Kollegen und den engagierten Fachleuten der Behörde zusammenzuarbeiten, um ihre Aufgabe voranzutreiben, die Kapitalbildung zu erleichtern, faire, geordnete und effiziente Märkte aufrechtzuerhalten und die Anleger zu schützen. Gemeinsam werden wir uns dafür einsetzen, dass die USA der beste und sicherste Ort der Welt sind, um zu investieren und Geschäfte zu machen."

Atkins war von 2002 bis 2008 SEC-Kommissar, weshalb er in seinem Statement von einer Rückkehr sprach.

Qualifikation von Atkins als ehemaliger SEC-Kommissar und Berater für Regulation im Kryptobereich

Atkins war von 2002 bis 2008 SEC-Kommissar unter Präsident George W. Bush und setzte sich für Transparenz, Konsistenz und Kosten-Nutzen-Analysen ein. Vor seiner Rückkehr zur SEC war er CEO von Patomak Global Partners, einer Beratungsfirma, die er 2009 gründete, und engagierte sich in der Entwicklung von Best Practices für den digitalen Vermögenssektor.

Atkins ist bekannt für seine Unterstützung von Innovationen, insbesondere im Kryptosektor. Seit 2017 war er Co-Vorsitzender der Token Alliance, einer Initiative der Chamber of Digital Commerce, die sich für klare Regulierungen einsetzt.

Schließlich machte sich Atkins auch einen Namen als Kritiker seines Vorgängers Gary Gensler. Diesen kritisierte er für seine unklare Regulation und innovationshemmende Haltung. Genslers Ansatz lässt sich als "Regulation durch Durchsetzung" stilisieren. Dabei hat die SEC keine neuen Regulationen geschaffen, sondern lediglich bestehende Gesetze und Regulationen angewandt.

Für die Kryptoindustrie war dieser Ansatz sehr verwirrend und hemmte Investitionen und Innovation. Atkins kritisierte, dass dieser Ansatz Unternehmen auf sich alleine stellt, Gesetze und Regulationen interpretieren zu müssen.

Das wird jetzt von Atkins erwartet

Aus seiner Kritik an Gensler gibt es jetzt sehr spezifische Erwartungen an Atkins Amtszeit. An vorderster Stelle steht nun die Schaffung neuer und klarer Regulation, die sein vorübergehender Vorgänger, Mark Uyeda, als Aufgabe von historischer Bedeutung gesehen hat.

Eine weitere Erwartungshaltung ist auch die Vereinfachung und der Bürokratieabbau im Einklang mit den Ansätzen der Trump-Administration und dem Department of Government Efficiency (DOGE) unter Leitung von Elon Musk.

Andererseits gibt es im Kryptomarkt aber auch im Raum stehende Vorwürfe von Marktmanipulation und fehlendem Investorenschutz. Der Schutz der Anleger vor Betrug und Manipulation ist eine weitere Erwartungshaltung, wobei es eine Herausforderung sein dürfte, starke Statuten für Anlegerschutz und Transparenz zu schaffen, ohne Innovationen zu ersticken.

