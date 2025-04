Linz (www.anleihencheck.de) - Die tschechische Notenbank hat als Inflationsziel einen Wert von zwei Prozent definiert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Spitzenwert aus dem Jahr 2022 mit 18% sei zum Glück Geschichte. Im März 2025 habe der Tiefstwert bereits bei 2% gelegen. Zwischenzeitlich habe sich die Inflation bei 2,7% eingependelt. Die tschechische Notenbank stehe vor einer schwierigen Entscheidung. Sollte man den Leitzins von derzeit 3,75% weiter senken oder in eine Zinspause übergehen? Der Zollstreit könnte deutliche Auswirkungen auf die künftigen Handelsströme haben und zu einem Warenüberangebot in Europa führen. Das wäre ein Deflationsrisiko und spreche für weitere Zinssenkungen. Die tschechische Wirtschaft selbst würde davon durch günstige Investitionskosten profitieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...