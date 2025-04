Die SAIC-Marke MG Motor könnte noch in diesem Sommer den Standort für ihre erste Fabrik in Europa bekannt geben. Dabei sollen die Chinesen inzwischen klare Vorstellungen haben, was ein potenzieller Europa-Standort bieten soll - und was nicht. Den Sommer als potenziellen Zeitraum für eine Ankündigung sollen zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber der Automotive News Europe genannt haben. MG sei auf der Suche nach einem unbebauten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...