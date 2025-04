© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP

Die US-Börsen stehen unter Druck: Während ein Großteil des Marktes in die Tiefe gezogen wird, zeigt ein Blick auf die Einzeltitel im S&P 500: Nicht alles ist rot. Der S&P 500 hat seit seinem Hoch im Februar rund 17 Prozent eingebüßt, der Nasdaq 100 ist in eine klassische Baisse gerutscht. Die Stimmung an den Märkten bleibt angespannt, auch weil Präsident Donald Trump zuletzt den Chef der US-Notenbank Jerome Powell scharf angriff und offen über eine vorzeitige Absetzung nachdenkt - trotz dessen regulärer Amtszeit bis 2026. Laut einer Analyse von Business Insider haben aktuell noch 138 Aktien eine positive Performance seit Jahresbeginn - und einige davon glänzen mit zweistelligen Zuwächsen: …