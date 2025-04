NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Outperform" belassen. Die Papiere der Italiener hätten im jüngsten Kursrutsch der Energiebranche noch etwas stärker unter Druck gestanden, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sie würden als besonders abhängig vom Ölpreis gesehen. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei vor dem Quartalsbericht nun recht positiv./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2025 / 03:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2025 / 03:52 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: IT0003132476