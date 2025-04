ChromaGenix wird Branchenexpertise, akademische Innovation und geplante Investitionen in Höhe von 35 Millionen US-Dollar kombinieren, um Aufreinigungstechnologien der nächsten Generation für Gentherapien, Impfstoffe und Immuntherapien zu entwickeln und zu skalieren

RALEIGH, North Carolina, April 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioProcess360 Partners gab heute die Gründung von ChromaGenix bekannt, einem neuen Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung nachgeschalteter Aufreinigungstechnologien für neue Biotherapeutika konzentriert. Das Unternehmen wurde durch den Transfer von geistigem Eigentum, Kernvermögen und wissenschaftlichem Personal von LigaTrap Technologies, LLC, einem ursprünglich aus der North Carolina State University (NC State) ausgegründeten Plattformtechnologie-Unternehmen, gegründet.

ChromaGenix reagiert auf die weltweit steigende Nachfrage nach skalierbaren, anwendungsspezifischen Aufreinigungslösungen für die Herstellung von Gentherapeutika, mRNA-Impfstoffen, Exosomen und Lipid-Nanopartikeln (LNPs). Das Portfolio wird auf der bewährten Ligandenentdeckungsplattform LigaTrap aufbauen und um neue harz- und membranbasierte Formate erweitert.

"Wir haben immer geglaubt, dass unsere Technologie das Potenzial hat, mit viel größeren Akteuren im Biotech-Bereich zu konkurrieren, und unsere Teilnahme an internationalen Konsortien und unser wachsender Kundenstamm haben uns Vertrauen in die Stärke dessen gegeben, was wir aufgebaut haben", sagte Dr. Michael Crapanzano, Mitbegründer von LigaTrap Technologies, LLC. "Schon bei unseren ersten Kontakten mit BioProcess360 Partners war mir klar, dass ihre Erfahrung bei der Skalierung und Kommerzialisierung von Affinitätsharzen in der Bioprozesstechnik wertvoll ist, da wir nun einen ähnlichen Weg einschlagen. Die 'Think and Do'-Mentalität der NC State hat uns von Anfang an geprägt und dieser Geist lebt nun in ChromaGenix weiter."

Mit einer geplanten Kapitalinvestition von bis zu 35 Millionen US-Dollar über einen Zeitraum von fünf Jahren wird ChromaGenix den Bau eines ca. 604 Quadratmeter großen Gebäudes finanzieren. GMP- und F&E-Einrichtung zur Unterstützung der firmeneigenen Entwicklung und Produktion sowie Aufstockung des Personals auf bis zu 40 Vollzeitbeschäftigte, einschließlich kaufmännischer, technischer, operativer und anwendungsbezogener Stellen.

"Dies ist der Beginn eines neuen Unternehmens, von dem wir glauben, dass es die Art und Weise, wie die Industrie an die Aufreinigung moderner Medikamente herangeht, verändern wird, und wir sind stolz darauf, auf dem von LigaTrap gelegten Fundament weiter aufzubauen", sagte Chris Major, Gründungspartner von BioProcess360 Partners. "ChromaGenix stellt eine seltene Konvergenz von bahnbrechender Wissenschaft, praktischer Erfahrung und langfristigen Investitionen dar - alles mit dem Ziel, Herstellern zu helfen, das volle Potenzial fortschrittlicher Therapeutika auszuschöpfen."

Treffen an der NC State University zur Feier der Gründung des neuen Unternehmens ChromaGenix

(L-R) Anne Rozakis, David Roush, Mike Crapanzano, Stefano Menegatti, Patrick Gilbert, Brad Beatty, Chris Major

