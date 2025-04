Freshpet-Aktie erreicht neues Jahrestief nach Analystenkorrekturen. Quartalszahlen am 5. Mai könnten weitere Impulse liefern.

Die Aktie des Tiernahrungsherstellers Freshpet verliert heute deutlich und notiert bei 63,82 Euro - ein Minus von 6,42 Prozent. Damit markiert der Titel ein neues 52-Wochen-Tief.

Banken ziehen die Notbremse

Deutsche Bank hat ihr Kursziel für Freshpet von 170 auf 120 Dollar gesenkt, behält aber ihre "Buy"-Einstufung bei. Auch Truist Securities korrigierte seine Erwartungen nach unten und setzt das Ziel nun bei 110 statt 140 Dollar - ebenfalls mit "Buy"-Rating.

Was steckt hinter dieser vorsichtigeren Bewertung? Die Analysten passen ihre Modelle an die aktuellen Marktbedingungen an, ohne das langfristige Potenzial grundsätzlich infrage zu stellen.

Spannung vor Quartalszahlen

Am 5. Mai will Freshpet die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 vorlegen. Dazu ist eine Telefonkonferenz mit Investoren geplant. Die Branche steht generell unter Beobachtung: Nach den gestrigen Zahlen von Gambol Pet Group stehen heute die Berichte von Yantai China Pet Foods und I-Tail Corporation an.

