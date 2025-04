München (ots/PRNewswire) -Europas größte und internationalste Messe für Batterien und Energiespeichersysteme, ees Europe, wird vom 7. bis 9. Mai in München stattfinden. Als Experte auf dem Gebiet der Energiespeicherung für Privathaushalte wird Hinen (https://www.hinen.com/)am Stand C2.280 seine neuesten Energiespeicherlösungen für Privathaushalte vorstellen.Vorzeigeprodukt | 15kW Three-Phase Hybrid All-in-one RESS- Vollständige dreiphasige Auswuchten:Nutzt 100 % unabhängigen unsymmetrischen Ausgang für alle drei Phasen zusammen mit der intelligenten adaptiven Phasentechnologie, um die üblichen Herausforderungen in traditionellen dreiphasigen Systemen zu überwinden. Es unterstützt verschiedene Modi, darunter netzgekoppelte Anti-Backflow-, netzunabhängige Microgrid- und Reservestromversorgungen, mit unabhängiger Stromverteilung über die Phasen hinweg.- Sorgenfreie Reaktion bei Stromausfällen:Ein integrierter Umschalter ermöglicht den Wechsel zwischen Netz und Backup-Last innerhalb von 10 ms. Darüber hinaus verwendet das System eine intelligente Steuerung mit potenzialfreien Kontakten, um das Starten und Stoppen eines Dieselgenerators zu steuern und so eine nahtlose Koordination zwischen Solar-, Speicher- und Dieselstromquellen zu erreichen.- Effiziente Konfiguration:Ausgestattet mit 4 MPPT-Eingängen und Unterstützung von 120% Überdimensionierung zur Verbesserung der Stromerzeugungseffizienz, Flexibilität und Systemstabilität.- Vereinfachte Installation:Der modulare Aufbau verkürzt die Installations- und Inbetriebnahmezeit, und die automatische RST-Phasenerkennung hilft, Verdrahtungsfehler durch Elektriker zu vermeiden.- Hohe Vielseitigkeit:Das System unterstützt eine breite Palette von Batteriespannungen (120-600V) und verfügt über eine unidirektionale 20kW-Lade-/Entladekapazität, die einen stabilen Betrieb unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen gewährleistet.- Maximale Sicherheitsleistung:Enthält mehrere Sicherheitsmechanismen, darunter Schutz vor Überladung, Überentladung und Kurzschluss. Er erfüllt die IP65-Standards für Staub- und Wasserdichtigkeit, hat eine 10-Jahres-Garantie und ist mit einem intelligenten thermischen Aerosol-Feuerlöscher ausgestattet, um potenzielle Risiken unter extremen Bedingungen wirksam zu mindern.- Hohe Skalierbarkeit:Unterstützt die Parallelschaltung von Wechselrichtern und Batterieclustern, so dass die Kunden das System flexibel erweitern und aufrüsten können, wenn sich die Strom- und Batterieanforderungen ändern.Neuerscheinung | 2000W Balcony Energy Storage System- Erstklassige Sicherheitsmerkmale:Sie ist nach IP65 wasserdicht, verwendet hochwertige LiFePO\u2084-Batterien und enthält einen Aerosol-Feuerlöscher. Mit einer 10-Jahres-Garantie gewährleistet es Sicherheit und Stabilität während seiner gesamten Lebensdauer.- Effizientes Energiemanagement:Das brandneue 2000W-Balkon-Energiespeichersystem unterstützt eine erweiterbare Konfiguration von 1 bis 7 Batterien (bis zu 20,48kWh). Ausgestattet mit 4 unabhängigen MPPT-Kanälen, kann er eine maximale PV-Einspeisung von 2400 W bewältigen und trägt so zu einem effizienten Energiemanagement bei.- Schnelle 2-Minuten-Installation:Dank des Plug-and-Play-DIY-Designs kann das System in nur 2 Minuten konfiguriert werden, und es ist mit AC-gekoppelten Lösungen kompatibel.- Hohe Effizienz:Der Zero-Waste-Modus optimiert die Stromrückspeisung in das Netz durch Lastregelung in Echtzeit und bietet den Nutzern eine langfristige, stabile Energieversorgung."Wir freuen uns darauf, auf der ees Europe eingehende Gespräche mit Partnern und Kunden aus der Industrie zu führen und die Zukunft der Energiespeichertechnologie zu erkunden", sagte Steve, Vertriebsbeauftragter von Hinen, "Hinen setzt sich weiterhin dafür ein, Innovationen in der Energiespeichertechnologie für Privathaushalte voranzutreiben und zuverlässige, effiziente und sichere Lösungen zur Unterstützung der globalen Energiewende anzubieten."Hinen lädt alle Partner und Kunden herzlich ein, Hinen am Stand C2.280 zu besuchen, um diese innovativen Produkte aus erster Hand zu erleben und mögliche Kooperationsmöglichkeiten zu erkunden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2668879/Hinen_Set_Showcase_Breakthrough_Technologies_ees_Europe_2025.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/revolutionierung-der-hausenergie-hinen-stellt-bahnbrechende-technologien-auf-der-ees-europe-2025-vor-302434501.htmlPressekontakt:Nikita Lee,nikita@hinen.comOriginal-Content von: Hinen Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099982/100930686