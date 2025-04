Vancouver, B.C., 22. April 2025 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FWB:E4U) ("EnWave" oder das "Unternehmen") hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit MicroDried, dem langjährigen Royalty-Partner des Unternehmens, eine Gerätekaufvereinbarung (die "Kaufvereinbarung") unterzeichnet und eine Änderung zur Lizenzvereinbarung (die "Änderung") vereinbart hat.

MicroDried, ein führender Hersteller von hochwertigen Obst- und Gemüsezutaten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, nutzt bereits seit 2012 die Radiant Energy Vacuum-(REVTM)-Dehydratisierungstechnologie von EnWave, um nährstoffreiche "Clean-Label"-Zutaten an weltweit führende Lebensmittelmarken zu liefern. MicroDrieds Portfolio an hochwertigen Produkten ist umfangreich, und zum Kundenstamm des Unternehmens zählen viele der weltweit größten Hersteller verpackter Konsumgüter.

Gemäß der Kaufvereinbarung wird MicroDried eine weitere 60-kW-REVTM-Maschine erwerben, um die Produktionskapazität zu erhöhen und der steigenden Nachfrage für sein vielfältiges Portfolio an haltbaren "Clean-Label"-Obst- und Gemüsezutaten nachzukommen. MicroDried betreibt derzeit drei große Vakuum-Mikrowellen- Trocknungslinien in Nampa (Idaho). Darüber hinaus hat MicroDried die Option, bis zum 31. Juli 2025 eine zweite weitere 60-kW REV-Dehydrationsmaschine zu erwerben. Sollte sich MicroDried zum Kauf der zweiten 60-kW-REV-Maschine entscheiden, erhält das Unternehmen einen zuvor vereinbarten Mengenrabatt.

Die gleichzeitig mit der Kaufvereinbarung beschlossene Änderung gewährt MicroDried die exklusiven Rechte zur Nutzung der REV-Technologie für die Produktion von Apfelzutaten in Washington, Oregon und Idaho und festigt damit seine führende Position in der vertikal integrierten Obstverarbeitung.

Bislang unterliegen die REVTM-Geräte von EnWave dem Unites States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) und sind zollfrei.

Über MicroDried

MicroDried betreibt in Nampa (Idaho), eine hochmoderne Produktionsanlage für seine eigens entwickelten getrockneten Obst- und Gemüsezutaten, die durch drei IQF-Produktionslinien in zwei Anlagen in Grandview (Washington) ergänzt wird. Jeder Standort ist mit hochmodernen Automatisierungs- und Lebensmittelsicherheitskontrollen ausgestattet, die höchste Produktqualität und Fertigungseffizienz gewährleisten sollen. Die mit Touchscreen-Technologie ausgestatteten Produktionsprozesse von MicroDried sind vom Wareneingang über die Verpackung bis hin zum Versand vollautomatisch computergesteuert und können an die Anforderungen von Lebensmittelherstellern weltweit angepasst werden. Neben der Kapazitätserweiterung zur Deckung des Bedarfs der Kunden an Zutaten bemüht sich MicroDried auch weiterhin um die Einstellung und Bindung erstklassiger Fachkräfte und Techniker, die sich für einen effizienten Kundenservice und die Entwicklung innovativer Lösungen für neue Produktanwendungen einsetzen.

MicroDried verfügt über führende Zertifizierungen im Bereich Lebensmittelsicherheit und -qualität, darunter eine fortlaufende BRC-AA-Bewertung, die USDA-Bio-Zertifizierung durch WSDA und den OU-Kosher-Status. Die Anlagen werden jährlich unter anderem vom British Retail Consortium (BRC), dem Organic Program des Washington State Dept. of Agriculture (WSDA) und der Orthodox Union (OU) Kosher zertifiziert. Das Anliegen von MicroDried besteht darin, die höchsten Standards für Produktqualität und Lebensmittelsicherheit in der Branche aufrechtzuerhalten, und setzt sich sowohl für Transparenz als auch für Lebensmittelsicherheit in seinem Betrieb ein. Alle Produkte sind mit den "Single-Ingredient"- und "Clean-Label"-Kennzeichnungen versehen, sind natürlich gentechnikfrei, glutenfrei sowie allergenfrei und werden in den USA hergestellt.

Erfahren Sie mehr unter microdried.com.

Über EnWave

EnWave ist in der Innovation und Anwendung von Technologien zur Vakuum-Mikrowellendehydration weltweit führend. Von seinem Firmensitz in Delta (British Columbia) aus hat sich EnWave ein solides IP-Portfolio aufgebaut, seine Radiant Energy Vacuum-(REVTM)-Technologie perfektioniert und eine innovative Idee zu einer erprobten, konsistenten und skalierbaren Trocknungslösung für die Lebensmittel-, Pharma- und Cannabisbranche transformiert, die den herkömmlichen Trocknungsverfahren haushoch überlegen ist.

Über fünfzig EnWave-Lizenzpartner in vierundzwanzig Ländern und auf fünf Kontinenten sind dank der patentierten Technologie, der lizenzierten Geräte und der fachkundigen Unterstützung des Unternehmens in der Lage, gewinnbringende und unvergleichliche Snacks und Zutaten herzustellen, die Qualität und Konsistenz ihrer bestehenden Angebote zu verbessern und ihre Produkte rascher auf den Markt zu bringen.

Die Strategie von EnWave besteht darin, Royalty-pflichtige Gewerbelizenzverträge mit Lebensmittelproduzenten abzuschließen, die daran interessiert sind, ihre Produkte besser zu trocknen als mit der Gefriertrocknung, Gestelltrocknung und Lufttrocknung und dazu von den Vorteilen der Herstellung spannender neuer Produkte mit verbesserten Geschmacks-, Textur-, Farben- und Nährwerteigenschaften profitieren wollen.

Erfahren Sie mehr unter EnWave.net.

EnWave Corporation

Herr Brent Charleton, CFA

President und CEO

Für weitere Informationen:

Brent Charleton, CFA, President und CEO unter +1 (778) 378-9616

E-Mail: bcharleton@enwave.net

Dylan Murray, CPA, CA, CFO unter +1 (778) 870-0729

E-Mail: dmurray@enwave.net

"Safe Harbour"-Zertifizierung für zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements basieren. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Prognosen über die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die Produktentwicklung, die Marktposition, die erwarteten Ausgaben und die erwarteten Synergien nach dem Abschluss, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Für die Richtigkeit aller Angaben Dritter, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wird keine Gewähr übernommen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Verweise auf Marktinformationen Dritter sind ohne Gewähr, da das Unternehmen die ursprüngliche Primärforschung nicht durchgeführt hat. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79310Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79310&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29410K1084Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19255836-enwave-unterzeichnet-microdried-geraetekaufvereinbarung-60-kw-radiant-energy-vacuum-geraet-beschliesst-aenderung-lizenzvereinbarung