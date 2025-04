Und wieder nach oben - die hohe Volatilität an den Aktienmärkten setzt sich fort und treibt die Wall Street nach einer Verlustserie am Dienstag in die Höhe. Der Dow Jones, S&P 500 und der Nasdaq Composite gewinnen jeweils ein knappes Prozent im Wert hinzu. In den Vortagen hatte das Chaos um die US-Strafzölle und der Dauerstreit zwischen US-Präsident Donald Trump und der Notenbank die Kurse in New York einbrechen lassen. Die Wall Street ist weiter auf Kurs für eine historisch schlechte Monatsperformance. ...

