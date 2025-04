Hochtief punktet mit milliardenschwerem Bahnprojekt in Australien und weiteren Großaufträgen. Aktionäre erwarten spannende Dividendenentscheidung Ende April.

Kurs stabil trotz Marktturbulenzen

Die Hochtief-Aktie zeigt sich mit einem leichten Plus von 1,19% bei 161,80 Euro erstaunlich robust. Besonders beeindruckend: Seit Jahresanfang legte der Titel bereits 22,58% zu. Doch was treibt den Baukonzern aktuell?

Großauftrag in Australien befeuert Optimismus

Coup in Down Under: Hochtiefs Tochter CIMIC sicherte sich mit Partnern den milliardenschweren Zuschlag für das "Logan and Gold Coast Faster Rail Project". Dieses Prestigeprojekt zur Olympia-Vorbereitung 2032 könnte die Auftragsbücher für Jahre füllen.

Die Erfolgsmeldungen reißen nicht ab:

337-Millionen-Dollar-Krankenhausprojekt in den USA

165-Millionen-Australische-Dollar-Wohnbauauftrag in Indien

Dividenden-Höhepunkt steht bevor

All eyes on HV: Am 29. April entscheiden Aktionäre über die Ausschüttung - der Ex-Tag folgt am 30. April. Bei einem Abstand von 66,55% zum 52-Wochen-Tief und soliden 26,79% über dem 200-Tage-Durchschnitt bleibt die Dividendenattraktivität ein zentraler Anker für Investoren.

Mit einer Volatilität von 67,48% zeigt die Aktie zwar typische Bau-Branchen-Schwankungen, doch die jüngsten Großaufträge könnten für mehr Stabilität sorgen. Bleibt spannend, wie der Markt die Dividendenentscheidung bewertet.

