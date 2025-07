Am Mittwoch hat sich der DAX eindrucksvoll zurückgemeldet und mit einem Kurssprung von 200 Zählern die 24.000-Punkte-Marke erneut erfolgreich verteidigt. Am heutigen Donnerstag geht der Weg weiter gen Norden, nachdem die Hoffnung auf eine Einigung im Zollstreit zwischen der EU und den USA besteht. In Deutschland nimmt indes die Berichtssaison Fahrt auf, wobei Atoss, die Deutsche Bank, Dürr, DWS, Hochtief, MTU, die Deutsche Telekom und Vossloh im Fokus stehen.

