München (ots) -DieTelekom setzt die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Hockey-Bund (DHB) alsMedienpartner vorzeitig und umfassend bis 2028 fort. Die neue Vereinbarung beinhaltetbis zu 132 Länderspiele der deutschen Frauen und Männer. Darunter alledeutschen Spiele in der Pro-League bis zur Saison 2027/28, dieFeldhockey-Weltmeisterschaft 2026, die Europameisterschaft 2027 sowie dieHallenhockey-Europameisterschaft 2028. MagentaTV und MagentaSport bleiben somitdie größten TV-Bühnen für das deutsche Hockey bei den wichtigsteninternationalen Wettbewerben. Die Länderspiele der DHB-Nationalmannschaftenwerden weiterhin live und kostenlos zu sehen sein. Die Telekom und der DeutscheHockey Bund hatten im November 2024 die erste Medienpartnerschaftabgeschlossen. Aktuell läuft die Heim-EM in Mönchengladbach mit großem Erfolgbei MagentaTV und MagentaSport.DorotheaJacob, VP Proposition & Content MagentaTV: "Wir sehen gerade, wie gutSpitzen-Hockey angenommen wird, wenn dieser Sport auf dem hohen Qualitätslevelbei MagentaTV und MagentaSport gezeigt wird. Deshalb ist die langfristigeMedienpartnerschaft eine fantastische Nachricht; sowohl für das Hockey und dieFans als auch für uns bei der Telekom.Unsere Kunden haben Spaß dabei die deutschen Nationalteams bei dengrößten Wettbewerben im Fußball, Basketball, Eishockey und jetzt auch weiterhinim Hockey bei uns zu schauen. Im Zusammenspiel von MagentaTV und MagentaSportbieten wir die beste TV-Bühne für die inhaltliche Aktivierung, damit sichSportarten bestmöglich präsentieren können."JulienKeibel, Kaufmännischer Vorstand des DHB: "Die vorzeitige und langfristige Verlängerung mitder Telekom als Medienpartner ist ein starkes Zeichen und ein Meilenstein fürden Hockeysport in Deutschland. Unsere Nationalmannschaften bekommen damit auchin den kommenden Jahren die große mediale Bühne, die sie verdienen - live,kostenlos und für alle zugänglich. Gemeinsam mit MagentaSport können wir dieFaszination Hockey noch mehr Menschen näherbringen und wichtige Höhepunkte wieWeltmeisterschaften und Europameisterschaften bestmöglich präsentieren. Dieaktuelle und von MagentaSport in nie dagewesener Weise produzierte Heim-EM inMönchengladbach zeigt eindrucksvoll, wie groß das Interesse und dieBegeisterung für unseren Sport sind - und genau daran wollen wir in denkommenden Jahren anknüpfen."132mal live und kostenlos - so viele Länderspiele beinhaltet die neueVereinbarungDieneue Vertragslaufzeit startet mit der Pro League-Saison 2025/26 AnfangDezember. Aus der Weltserie mit den besten National-Teams bei den Männern undFrauen werden 32 deutsche Partien pro Saison bis zur Spielzeit 2027/28 gezeigt.DieFeldhockey-Weltmeisterschaft 2026 in den Niederlanden und Belgien wird derHöhepunkt des nächsten Jahres für den Hockey-Sport sein. Bis zu zwölfWM-Partien werden live und kostenlos übertragen. Die nächsteEuropameisterschaft folgt im August 2027 aus London auch mit dem Fokus auf dieÜbertragung der deutschen Partien. Inklusive der Hallenhockey-EM 2028beinhaltet das neue TV-Paket bis zu 132 Partien mit deutscher Beteiligung beiMagentaTV und MagentaSport. Alles live und kostenlos.DieHallenhockey- EM 2026, vom 08. bis zum 11. Januar 2026 in Heidelberg, ist nochBestandteil der ersten Vereinbarung zwischen der Telekom und dem DHB.MagentaTVund MagentaSport - Heimat der deutschen NationalteamsMitder langfristigen Verlängerung der Hockey-Rechte bauen MagentaTV undMagentaSport die Position als wichtigste TV-Bühne für hochkarätigen Teamsportin Deutschland aus.NächstesHighlight: die Basketball-EM ab dem 27. August mit rund 170 Live-Stunden, dembesten Programm und Weltmeister Deutschland als einem der Topfavoriten.Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6098040