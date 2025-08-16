München (ots) -
Die
Telekom setzt die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Hockey-Bund (DHB) als
Medienpartner vorzeitig und umfassend bis 2028 fort. Die neue Vereinbarung beinhaltet
bis zu 132 Länderspiele der deutschen Frauen und Männer. Darunter alle
deutschen Spiele in der Pro-League bis zur Saison 2027/28, die
Feldhockey-Weltmeisterschaft 2026, die Europameisterschaft 2027 sowie die
Hallenhockey-Europameisterschaft 2028. MagentaTV und MagentaSport bleiben somit
die größten TV-Bühnen für das deutsche Hockey bei den wichtigsten
internationalen Wettbewerben. Die Länderspiele der DHB-Nationalmannschaften
werden weiterhin live und kostenlos zu sehen sein. Die Telekom und der Deutsche
Hockey Bund hatten im November 2024 die erste Medienpartnerschaft
abgeschlossen. Aktuell läuft die Heim-EM in Mönchengladbach mit großem Erfolg
bei MagentaTV und MagentaSport.
Dorothea
Jacob, VP Proposition & Content MagentaTV: "Wir sehen gerade, wie gut
Spitzen-Hockey angenommen wird, wenn dieser Sport auf dem hohen Qualitätslevel
bei MagentaTV und MagentaSport gezeigt wird. Deshalb ist die langfristige
Medienpartnerschaft eine fantastische Nachricht; sowohl für das Hockey und die
Fans als auch für uns bei der Telekom.
Unsere Kunden haben Spaß dabei die deutschen Nationalteams bei den
größten Wettbewerben im Fußball, Basketball, Eishockey und jetzt auch weiterhin
im Hockey bei uns zu schauen. Im Zusammenspiel von MagentaTV und MagentaSport
bieten wir die beste TV-Bühne für die inhaltliche Aktivierung, damit sich
Sportarten bestmöglich präsentieren können."
Julien
Keibel, Kaufmännischer Vorstand des DHB: "Die vorzeitige und langfristige Verlängerung mit
der Telekom als Medienpartner ist ein starkes Zeichen und ein Meilenstein für
den Hockeysport in Deutschland. Unsere Nationalmannschaften bekommen damit auch
in den kommenden Jahren die große mediale Bühne, die sie verdienen - live,
kostenlos und für alle zugänglich. Gemeinsam mit MagentaSport können wir die
Faszination Hockey noch mehr Menschen näherbringen und wichtige Höhepunkte wie
Weltmeisterschaften und Europameisterschaften bestmöglich präsentieren. Die
aktuelle und von MagentaSport in nie dagewesener Weise produzierte Heim-EM in
Mönchengladbach zeigt eindrucksvoll, wie groß das Interesse und die
Begeisterung für unseren Sport sind - und genau daran wollen wir in den
kommenden Jahren anknüpfen."
132
mal live und kostenlos - so viele Länderspiele beinhaltet die neue
Vereinbarung
Die
neue Vertragslaufzeit startet mit der Pro League-Saison 2025/26 Anfang
Dezember. Aus der Weltserie mit den besten National-Teams bei den Männern und
Frauen werden 32 deutsche Partien pro Saison bis zur Spielzeit 2027/28 gezeigt.
Die
Feldhockey-Weltmeisterschaft 2026 in den Niederlanden und Belgien wird der
Höhepunkt des nächsten Jahres für den Hockey-Sport sein. Bis zu zwölf
WM-Partien werden live und kostenlos übertragen. Die nächste
Europameisterschaft folgt im August 2027 aus London auch mit dem Fokus auf die
Übertragung der deutschen Partien. Inklusive der Hallenhockey-EM 2028
beinhaltet das neue TV-Paket bis zu 132 Partien mit deutscher Beteiligung bei
MagentaTV und MagentaSport. Alles live und kostenlos.
Die
Hallenhockey- EM 2026, vom 08. bis zum 11. Januar 2026 in Heidelberg, ist noch
Bestandteil der ersten Vereinbarung zwischen der Telekom und dem DHB.
MagentaTV
und MagentaSport - Heimat der deutschen Nationalteams
Mit
der langfristigen Verlängerung der Hockey-Rechte bauen MagentaTV und
MagentaSport die Position als wichtigste TV-Bühne für hochkarätigen Teamsport
in Deutschland aus.
Nächstes
Highlight: die Basketball-EM ab dem 27. August mit rund 170 Live-Stunden, dem
besten Programm und Weltmeister Deutschland als einem der Topfavoriten.
Pressekontakt:
Jörg Krause
Mail: joerg.krause@thinxpool.de
Mobil: 0170 22 680 24
© 2025 news aktuell