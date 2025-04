Die CA Immobilien Aktie verzeichnet erste Erholungssignale, bleibt jedoch deutlich unter ihrem Jahreshoch. Können die jüngsten Kursgewinne anhalten?

Die CA Immobilien Anlagen Aktie zeigt nach einem schwierigen Jahresstart erste Erholungssignale. Mit einem Plus von 7,59% in den letzten 30 Tagen gewinnt der Titel langsam an Boden - doch der Weg zurück nach oben bleibt steinig.

Wochentrend dreht ins Positive

Nach turbulenten Monaten konnte der Immobilienwert zuletzt aufatmen:

1,92% Wochenplus

Aktueller Kurs bei 24,38 €

6,8% über dem 50-Tage-Durchschnitt

Doch Vorsicht: Der RSI von 65,8 signalisiert bereits überkauftes Territorium. Ist die Luft schon wieder raus?

Langer Schatten des Absturzes

Trotz jüngster Erholung zeigt das große Bild deutliche Wunden:

Noch 26,3% unter dem 52-Wochen-Hoch

Jahresperformance im Minus (-20,95%)

Volatilität bei hohen 37,95%

"Das ist kein Spaziergang, sondern Bergsteigen mit schwerem Gepäck", kommentiert ein Händler die zähe Aufwärtsbewegung.

Dividende als Rettungsanker?

Immerhin bietet der Titel mit 3,27% Dividendenrendite einen kleinen Lichtblick. Doch können Ausschüttungen allein das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen? Die nächsten Quartalszahlen werden entscheidend sein.

