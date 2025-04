Generative KI verändert nicht nur das Tempo, in dem Designteams heutzutage arbeiten müssen - sie verändert auch, wie gestaltet wird. Damit die Ergebnisse nicht beliebig wirken und allen Ansprüchen genügen, hilft DesignOps. Unser Gastautor erklärt, was es damit auf sich hat. Digitale Produkte entstehen heute in einem rasanten Tempo. Designteams stehen unter Druck, mehr zu liefern, schneller zu iterieren und dennoch hohe Qualität zu sichern. Gleichzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...