Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) hat am 22. April fünf weitere Elektrobusse in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um vier Solobusse von MAN sowie um einen Gelenkbus von Daimler Buses. Vor rund zwei Jahren hatte die BSVG bekanntgegeben, insgesamt 50 Elektrobusse beschaffen zu wollen und damals auch den ersten Auftrag über 19 Elektrobusse an MAN vergeben. Das Projekt der "Elektrifizierung der Busflotte der BSVG" wird im Rahmen der Förderrichtlinie ...

