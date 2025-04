Hersteller Mullen Automotive hat von US-Logistiker Cashflow on Wheels einen Auftrag über 20 vollelektrische Mullen Three erhalten. Der Neukunde ist in den Vereinigten Staaten unter anderem auf der "letzten Meile" für FedEx und Amazon tätig. Der Auftrag über die 20 kleinen E-Lkw vom Typ Mullen Three hat den Partnern zufolge einen Wert von rund 1,4 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 1,2 Millionen Euro. Bei dem Modell handelt es sich um einen strombetriebenen ...

