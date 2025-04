Auric Mining verzeichnet starke Kursgewinne durch Goldverkäufe und positive technische Signale. Doch widersprüchliche Indikatoren fordern Vorsicht.

Starke Kursgewinne

Die Aktie von Auric Mining legte zuletzt kräftig zu. Am Donnerstag stieg der Kurs um 5,26 Prozent von 0,285 auf 0,30 Dollar - bereits der vierte Gewinntag in Folge. Die Schwankungsbreite betrug dabei 9,09 Prozent, was auf lebhaftes Handelsinteresse hindeutet.

Technische Signale gemischt

Die technische Analyse zeigt aktuell Kaufsignale sowohl bei kurz- als auch langfristigen gleitenden Durchschnitten. Besonders relevant: Der kurzfristige Durchschnitt liegt über dem langfristigen, was allgemein als Kaufsignal gewertet wird. Das gestiegene Handelsvolumen bestätigt den jüngsten Kursauftrieb.

Doch Vorsicht: Ein Verkaufssignal vom 3-Monats-MACD könnte die positive Entwicklung bremsen. Analysten raten angesichts dieser widersprüchlichen Signale vorerst zu einer "Hold/Accumulate"-Strategie.

Goldprojekte im Fokus

Das Unternehmen feierte kürzlich einen Meilenstein: Über 100 Millionen Dollar Goldverkäufe aus dem Jeffreys-Find-Projekt. Die steigenden Goldpreise spielen dem Konzern dabei deutlich in die Karten.

Die Projekte in Western Australia - darunter Widgiemooltha, Spargoville und Chalice West - bleiben entscheidend für die künftige Performance. Die Frage ist: Kann Auric Mining das aktuelle Erfolgsniveau halten?

