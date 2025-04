DJ MÄRKTE USA/Aktien etwas erholt - Gold-Rekordjagd geht weiter

DOW JONES--Nach dem Kurseinbruch zu Wochenbeginn kommt es an der Wall Street zum Start am Dienstag zu einer Erholung. Der Dow-Jones-Index steigt um 1,1 Prozent auf 38.574 Punkte. Für den S&P-500 geht es ebenfalls um 1,1 Prozent nach oben, für die Nasdaq-Indizes um jeweils 1,2 Prozent. Am Anleihemarkt zeigen sich die Renditen nach dem Anstieg vom Vortag kaum verändert, die Zehnjahresrendite liegt bei 4,39 Prozent.

Auslöser des Vortagesabsturzes waren Medienberichte, wonach US-Präsident Donald Trump US-Notenbankchef Jerome Powell entlassen wolle, weil er diesen für zu zögerlich im Hinblick auf Zinssenkungen hält.

Daneben richten sich die Blicke auf den weiter schwelenden Zollkonflikt zwischen den USA und China. China hat nun Warnungen an andere Länder gerichtet, sich nicht mit den USA auf Handelsabkommen einzulassen, die Chinas Interessen schaden könnten. Die USA haben derweil hohe Zölle auf Solarenergieprodukte aus vier südostasiatischen Ländern verkündet, die diese auf dem US-Markt praktisch unverkäuflich machen. Die Aktie des US-Solarherstellers First Solar steigt vor diesem Hintergrund um 9,2 Prozent.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat unterdessen seine Prognosen für das weltweite Wirtschaftswachstum im laufenden und kommenden Jahr wegen den von den USA verhängten beziehungsweise angedrohten Einfuhrzöllen gesenkt.

Dollar etwas erholt - Gold erstmals über 3.500 Dollar

Der Dollar erholt sich nach dem Vortageseinbruch leicht. Der Euro wird mit 1,1478 Dollar gehandelt. Er war am Vortag von knapp 1,14 bis auf rund 1,1560 nach oben geschnellt. Der Dollarindex steigt um 0,3 Prozent. Die Dollar-Schwäche dürfte ein Hauptthema sein auf der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in dieser Woche, erwartet Philip Wee von DBS Group Research

Die Ölpreise erholen sich ebenfalls etwas von den kräftigen Vortagesabgaben. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 0,6 Prozent. Die Preise würden lediglich gestützt durch die Eindeckung von Leerverkäufen nach den Verlusten vom Montag, sagt Bjarne Schieldrop, Chef-Rohstoffanalyst der SEB.

Der Goldpreis ist in sein er Funktion als sicherer Hafen weiter gesucht und hat bei seiner Rekordjagd erstmals die 3.500err Marke erreicht. Aktuell kostet die Feinunze 3.426 Dollar, knapp 5 mehr als am Vortag. Das Edelmetall ist seit Jahresbeginn um fast 30 Prozent gestiegen.

Verizon schwach - 3M sehr fest

Für die Einzelwerte liefert die Berichtssaison Impulse. Verizon Communications hat mit den Geschäftszahlen für das erste Quartal die Erwartungen übertroffen und ist nach eigenen Angaben weiterhin auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen. Der Konzern teilte allerdings auch mit, dass mehr Kunden als erwartet im vergangenen Quartal ihre Telefonverträge gekündigt hätten. Die Aktie gibt um 1,9 Prozent nach. RTX hat in zwei Segmenten im Auftaktquartal weniger verdient als im Vorjahr. Der US-Luftfahrtechnik- und Verteidigungskonzern übertraf bei bereinigtem Gewinn und Umsatz allerdings die Erwartungen. Die Aktie verliert 7,6 Prozent.

Für 3M geht es um 4,4% nach oben nach einem bestätigten Ausblick für 2025. Für das erste Quartal berichtete der Mischkonzern einen bereinigten Gewinn und einen Umsatz über den Erwartungen der Analysten.

GE Aerospace hat im ersten Quartal mehr verdient und umgesetzt als am Markt erwartet. Das Unternehmen, das im April 2024 aus der Aufspaltung der General Electric Co entstanden ist, kündigte zudem Sparmaßnahmen an, um die Auswirkungen der US-Zollpolitik auszugleichen, und bestätigte seine Prognose. Der Kurs steigt um 2,8 Prozent.

Nach Handelsende stehen Geschäftszahlen von Tesla auf dem Kalender. Der Kurs zieht um 3 Prozent an.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 38.573,64 +1,1% 403,23 -10,3% S&P-500 5.214,05 +1,1% 55,85 -10,2% NASDAQ Comp 16.065,90 +1,2% 195,00 -17,8% NASDAQ 100 18.022,49 +1,2% 214,19 -15,2% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1462 -0,4% 1,1510 1,1484 +11,2% EUR/JPY 161,1815 -0,6% 162,1035 161,8675 -0,5% EUR/CHF 0,9330 +0,3% 0,9305 0,9280 -0,4% EUR/GBP 0,8573 -0,4% 0,8604 0,8582 +4,1% USD/JPY 140,6275 -0,1% 140,8285 140,9460 -10,5% GBP/USD 1,3369 -0,1% 1,3383 1,3382 +6,8% USD/CNY 7,2090 +0,0% 7,2060 7,2060 -0,0% USD/CNH 7,3140 +0,3% 7,2937 7,2946 -0,5% AUS/USD 0,6386 -0,4% 0,6412 0,6412 +3,6% Bitcoin/USD 89.812,00 +2,9% 87.297,40 88.061,60 -6,4% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,03 62,68 +0,6% 0,35 +1,6% Brent/ICE 66,76 66,47 +0,4% 0,29 -9,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3438,53 3422,35 +0,5% 16,18 +30,4% Silber 28,56 28,43 +0,5% 0,13 +1,5% Platin 839,65 839,26 +0,0% 0,39 -4,1% Kupfer 4,81 4,73 +1,7% 0,08 +18,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

