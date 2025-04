Als verlässlicher Partner von Einzelhändlern, Großhändlern und Herstellern sorgt ToolsGroup für Ergebnisse in einer unbeständigen Welt

Boston, MA / Access Newswire / 22. April 2025 / ToolsGroup, ein weltweit führender Anbieter von Software für die Planung und Optimierung von Lieferketten, gibt bekannt, dass das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge in den 2025 Gartner Magic Quadrant für Lieferkettenplanungslösungen aufgenommen wurde.

Für Einzelhändler, Großhändler und Hersteller, die in einem unsicheren Umfeld Schwierigkeiten haben, Ergebnisse zu erzielen, bietet ToolsGroup einen bahnbrechenden Ansatz für die Lieferkettenplanung, der statistische Modellierung, fortschrittliche mathematische Optimierung und KI kombiniert. Damit können die Kunden die Nachfrage gestalten und das Angebot synchronisieren - und ersetzen so Spekulation durch Präzision.

Die Lieferkettenplanungsfunktionen von ToolsGroup basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung und einem einzigartigen probabilistischen Ansatz und decken alles ab, von S&OP und Bedarfsplanung bis hin zu Bestandsoptimierung, Nachschub und Transportanalyse. Dank KI und Echtzeitdaten bewältigt ToolsGroup komplexe Herausforderungen in der Lieferkette mit besseren Berechnungen und höherer Genauigkeit, während gleichzeitig Einfachheit und Nachvollziehbarkeit gewährleistet sind.

"Wir fühlen uns geehrt, dass Gartner uns weiterhin für unsere Lieferkettenplanung auszeichnet", sagte der CEO von ToolsGroup, Sean Elliott. "Wir haben ein klares Ziel: Wir wollen unseren Kunden helfen, ihre Versprechen zu halten. Durch die Bereitstellung einer beispiellosen Kontrolle über Nachfrage und Angebot über alle Zeithorizonte hinweg ermöglichen wir es Unternehmen, optimale Entscheidungen zu treffen, die die Rentabilität steigern, die Effizienz des Working Capitals verbessern und die Kunden begeistern. Letztendlich sorgen wir für Sicherheit in einer komplexen und sich ständig verändernden Welt."

Eine kostenlose Kopie des Gartner Magic Quadrant für Lieferkettenplanungslösungen erhalten Sie hier.

Besuchen Sie uns auf dem Gartner Supply Chain Symposium/Xpo

ToolsGroup, ein weltweit führender Anbieter von Software für die Planung und Optimierung von Lieferketten, wird vom 5. bis 7. Mai auf dem Gartner Supply Chain Symposium/Xpo in Orlando vertreten sein. Die Besucher sind eingeladen, aus erster Hand von Belcorp, einem führenden multinationalen Kosmetikunternehmen und Kunden von ToolsGroup, zu erfahren, wie die Technologie von ToolsGroup dem Unternehmen geholfen hat, die Herausforderungen einer sich schnell verändernden Lieferkette mit vielen Artikelnummern zu meistern und den Wandel voranzutreiben.

ToolsGroup ist am Stand Nr. 634 zu finden, wo die Besucher mit unseren Experten ins Gespräch kommen und erfahren können, wie eine intelligentere und reaktionsschnellere Lieferkettenplanung neue Wachstumschancen eröffnet. Vereinbaren Sie hier einen Beratungstermin: https://www.toolsgroup.com/contact-us/.

Über das Gartner Supply Chain Symposium/Xpo

Das Gartner Supply Chain Symposium/Xpo ist die wichtigste Veranstaltung von Pionieren, Vordenkern und Branchenexperten, die die Grenzen der Lieferkette erweitern. Zukunftsorientiert. Wertorientiert. Entdecken Sie die neuesten Erkenntnisse und Lösungen für die Lieferkette mit Experten, Chief Supply Chain Officers (CSCOs), Fachkollegen und Dienstleistern. Nehmen Sie sich drei Tage Zeit, um Inspiration, Innovationen und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, die Sie für Ihren zukünftigen strategischen und finanziellen Erfolg benötigen.

Haftungsausschluss

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner and Magic Quadrant. Gartner Supply Chain Symposium/Xpo und Magic Quadrant sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und weltweit und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungsberichten genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Die Forschungsberichte von Gartner geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Forschungsergebnisse ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über ToolsGroup:

Die innovativen KI-gestützten Lösungen von ToolsGroup bieten Einzelhändlern, Vertriebsunternehmen und Herstellern die Möglichkeit, auch unsichere Situationen in der Lieferkette zu meistern. Unsere Tools für die Einzelhandels- und Lieferkettenplanung eröffnen eine neue Ebene der intelligenten Entscheidungsfindung und ermöglichen wichtige Verbesserungen im Betrieb in puncto Prognosegenauigkeit, Leistungserbringung und Bestandsverwaltung. Das sorgt für Zufriedenheit bei den Kunden und hilft beim Erreichen der wichtigsten Finanz- und Nachhaltigkeits-KPIs. Bleiben Sie mit ToolsGroup über LinkedIn und YouTube in Kontakt oder besuchen Sie die Website www.toolsgroup.com.

