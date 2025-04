© Foto: Jonas Ekströmer - picture alliance

Die Rheinmetall-Aktie kämpft am Dienstag mit Verlusten und handelt am DAX-Ende. Grund dafür sind auch schwache Vorgaben der US-Konkurrenten.Die US-Quartalssaison ist inzwischen in vollem Gange. Einer der Höhepunkte am Dienstag ist die Zahlenvorlage von gleich drei US-Rüstungskonzernen - ein Ereignis, das auch an DAX-Konzern Rheinmetall nicht spurlos vorüber geht, dessen Aktie am Ende des deutschen Leitindex landet. Zwar konnte die Aktie von Mitbewerber Lockheed Martin nach den Quartalszahlen zumindest zwischenzeitlich zulegen, die Stimmung gegenüber der Branche wird jedoch von den deutlichen Verlusten bei Northrop Grumman und RTX getrübt. Die Ergebnisse der drei Unternehmen im Einzelnen: …