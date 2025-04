ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 236 US-Dollar belassen. An den Geschäftszahlen des Mobilfunkanbieters Verizon lasse sich ablesen, dass die Nachfrage nach Smartphones in den USA im ersten Quartal verhalten gewesen sei, schrieb Analyst David Vogt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Und das, obwohl das iPhone 16 am Ende des Quartals auf den Markt gebracht worden sei./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2025 / 11:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2025 / 11:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US0378331005