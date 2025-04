Bozen (ots) -Am 15. und 16. Mai 2025 lädt der "BEAM Summit" Visionäre, Pioniere und Entscheider zum zweiten Mal nach Südtirol ein. Im FieraMesse H1 Eventspace treffen sich internationale Akteure aus Hotellerie, Gastronomie, Landwirtschaft und Destinationsmanagement, um gemeinsam die Zukunft der Branche zu gestalten. Dabei ist der Name Programm, denn BEAM steht für "Be ambitious and lead the change" - also "sei ehrgeizig und treibe den Wandel voran".In Zeiten tiefgreifender Veränderungen in der Branche - von Digitalisierung über neue Geschäftsmodelle bis hin zu sozialer Verantwortung und zukunftsfähigen Arbeitswelten - schafft der Summit Raum für den Erfahrungs- und Ideenaustausch, für Inspiration und konkrete Synergien. Das diesjährige Motto "The Power of Collaboration" nimmt besonders die Kraft von Kooperationen als strategisches Werkzeug für nachhaltige Veränderungen in den Blick.Vier "BEAM Labs" greifen als kreative Denk- und Handlungsräume zentrale Herausforderungen auf. So ist "The Power of Food" überzeugt, dass der größte Hebel für Klima- und Naturschutz auf unseren Tellern liegt. "Brave New Space" widmet sich der Neugestaltung von Räumen für gelungene Interaktion und Kreation. Bei "Tourism Revolution" geht es um zukunftsfähige Destinationen im Spannungsfeld zwischen Regionalität, Umwelt und globalem Wettbewerb. "Brave New Relations" will dagegen Arbeitswelten neu denken - fair, motivierend und generationenübergreifend.Darüber hinaus warten Keynotes mit internationalen Speakern, inspirierende Kurzvorträge und kuratierte Networking-Sessions auf die Besucher. Als Höhepunkt gilt die exklusive Abendveranstaltung am 15. Mai auf Schloss Freudenstein: Vor der malerischen Kulisse von Weinbergen verwöhnt Chefkoch Danilo D'Ambra gemeinsam mit Michelin-Sternekoch Egon Heiss die Gaumen der Gäste auf höchstem Niveau. Heiss setzt nicht nur auf frische Bio-Produkte, sondern stellt Werte wie Kreativität, Verantwortung und Vertrauen - insbesondere gegenüber der jungen Generation - in den Mittelpunkt.Tickets und weitere Details zum BEAM Summit 2025 sind unter www.beam-summit.com erhältlich. Start-ups und Unternehmer unter 35 Jahren profitieren von vergünstigten Konditionen.Pressekontakt:IDM Südtirol - Alto AdigeT +39 0471 094000pr@idm-suedtirol.comwww.suedtirol.infoOriginal-Content von: IDM Südtirol, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142075/6017749